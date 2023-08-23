Среда, 23 Августа 2023 10:56

АрмИнфо. Три оппозиционные парламентские партии Арцаха - АРФ "Дашнакцутюн", "Справедливость" и Демократическая партия Арцаха выступили с совместным заявлением, в котором указали на угрозу государственности и обратились к силовикам и экс-президентам Арцаха.

Так, в совместном заявлении партий, обращается внимание на тот факт, что в преддверии очередной годовщины независимости, Арцаха оказался перед лицом серьезнейших испытаний.

Вместе с тем, партии констатируют, что враг стремится уничтожить государственность Арцаха, распустить государственные институты и поглотить его.

"За три года, прошедшие после войны, и особенно в последние месяцы, в условиях блокады, мы как нация проявили исключительное единство вокруг нашей государственности, сохраняя государство свободным от потрясений, проявили невиданную выдержку перед лицом трудностей. Все это мы сделали ради нашей государственности, ради нашего естественного права свободно жить и творить на своей земле.

Как это ни удивительно, но очередную угрозу государству мы получаем не от врага, а от себя, от людей, мотивы которых могут быть честными и наивными, но характер угрозы не меняется", - говорится в заявлении оппозиционных партий.

Затем, обратившись к силовым структурам Арцаха, и приветствовав их подход, мягкой силой разрешить сложившуюся ситуацию, оппозиционные партии потребовали от них оставаться верными присяге делу защиты государственности и ее институтов, действовать исключительно в соответствии с духом и буквой закона.

Оппозиционные партии обратились также к политическому большинству Национального собрания и другим политическим силам и напомнили, что парламент, как и институт Президента, являются двумя столпами государства, выражающими коллективную волю народа, подрыв каждого из которых чреват распадом государства.

"Вы, как голос народа, не можете молчать, ожидая произвольного разрешения ситуации. Сохранение конституционного строя и отстаивание полученных вами голосов - это первостепенный вопрос. Вы обязаны выражать публичную позицию и быть на первых позициях по сохранению государственности", - говорится в заявлении.

Оппозиционные силы также обратились к бывшим президентам, государственным министрам, высокопоставленным военным и подчеркнули, что государственность Арцаха, при всех ее недостатках, также является результатом ваших усилий, самоотверженности и заслуг.

"Вы должны использовать все свое влияние, чтобы разрешить созданное существование мудростью и миром. У вас есть моральный долг и заслуженное право быть на переднем крае сохранения государственности. Ваше молчание не будет понято", - говорится в заявлении.

В заключение они обратились к интеллигенции, общественным деятелям и всему обществу, также подчеркнув, что государственность - высшая ценность, заработанная кровью наших родителей, родственников, детей и друзей.

"Мы всегда были готовы ценой своей жизни защитить его от любого врага. Не менее важна защита государственности от внутренних противоречий, ненужных амбиций и бессмысленных потрясений. Безразличие не может иметь оправдания. Молчание - это соучастие в преступлении", - подытожили партии.

Отметим, что 21 августа некто Карен Матевосян, представившись командиром ополчения, выступил с заявлением, в котором обвинил бывших президентов Арцаха в сложившейся вокруг республики тяжелой ситуации. Он также обвинил действующего председателя парламента НКР в нежелании консолидироваться вокруг президента Арцаха во имя спасения. В этом ключе он пригрозил силой распустить парламент и правительство НКР, сформировать временный орган по управлению страной, если госструктур откажутся реализовать повестку, предложенную Араиком Арутюняном. Он также проинформировал, что в субботу для обсуждения этого вопроса он и группа его сподвижников пришли в парламент НКР, однако, "разговор не удался из-за якобы неадекватного поведения спикера парламента".

В СМИ муссируется информация, что президент Арцаха готовится задействовать дорогу через Акну (Агдам), и запугивает всех несогласных с этим решением. В качестве "дубинки" он использует, ополченцев, созданных и вооруженных им же сразу после 44- дневной войны.