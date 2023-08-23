Среда, 23 Августа 2023 10:54

АрмИнфо.Вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции ВС Армении в направлении Верин Шоржа в Гегаркунике. Об этом сообщает пресс-служба МО Армении.

"23 августа с 01:05 до 02:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Верин Шоржа", - говорится в сообщении оборонного ведомства Армении.