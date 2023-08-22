Вторник, 22 Августа 2023 19:53

АрмИнфо.Перед зданием спортивно-концертного комплекса им. Карена Демирчяна сегодня установили бронзовый памятник бывшему спикеру Национального собрания Армении, национальному герою Карену Демирчяну. Об этом на своей странице Фейсбук сообщил вице-мэр Еревана Тигран Авинян.

По его словам, установление памятника, автором которого выступает Саргис Бабаян, является важным компонентом программы по реставрации и реинтерпретации данного участка, прилегающая территория которого будет озеленена и благоустроена. Напомним, что впервые было заявлено

об установлении памятника Карену Демирчяну летом 2019 года.