Вторник, 22 Августа 2023 18:11

АрмИнфо.Партия АРФ <Дашнакцутюн> созывает в Ереване митинг в защиту Арцаха.

Как отметил на своей странице в Facebook депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Ишхан Сагателян, находясь в блокаде 9 месяцев, Арцах продолжает сопротивляться врагу. <Борьба Арцаха - это борьба всех нас. 2 сентября, в День независимости Республики Арцах, присоединяйтесь к митингу в поддержку Арцаха, покажите, что вы с Арцахом, добавьте свой голос к голосу тысяч других соотечественников, покажите, что Арцах не одинок, покажите, что мы хозяева нашей Родины и мы едины. Итак, 2 сентября на площади Свободы, в 18:00>, - написал оппозиционер.