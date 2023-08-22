Вторник, 22 Августа 2023 17:54

АрмИнфо.Все шаги, направленные на вбивание клина, на разделение и противостояние государственных структур в Арцахе, только создают вражду внутри страны и льют воду на мельницу врага. Об этом говорится в обращении председателя Национального Собрания Арцаха Давида Ишханяна.

<Будучи гражданином Республики Арцах и председателем Национального собрания, я всегда боролся за создание и укрепление институтов, представляющих президента Республики Арцах, Национальное собрание и властные структуры как основу государственности.

В последние дни неприемлемы шаги, предпринятые некоторыми лицами, выступившими на публичных платформах под прикрытием ложных объединительных призывов, направленных на разрушение основ нашей государственности. Я занял пост Председателя Национального собрания в результате консенсуса политических сил.

Уверен, что это объединение придаст плоть и кровь благородной идее сохранения государственности, законными представителями которой являются институты Президента и Национального Собрания.

Все шаги, направленные на вбивание клина, на разделение и противостояние государственных структур в целом, только создают вражду внутри страны и льют воду на мельницу врага. Уверен, что в эти трудные дни представители власти и правоохранительных структур осознают цену и важность сохранения вверенных им государственности, внутреннего мира и сохранения нашей безопасности.

Как второй человек, принявший на себя политическое руководство страной, так же, как в свое время на поле боя я не остался в стороне от процесса создания государственности, оставаясь верным и стойким целям, принятым нашими мучениками, осознавая важность внутренней солидарности, я готов вложить все свои силы для принятия совместных решений и выхода нашей республики из этой ситуации с минимальным ущербом. Как глава законодательного органа я уверен, что Национальное Собрание Республики Арцах создаст все условия, чтобы стать площадкой не только для политических дискуссий, но и для представления проблем общественности и предложения решений.

Уверяю вас, что Национальное Собрание готово принять различные слои общества, имеющие конструктивную направленность, готово выслушать мнение каждого и представить его Президенту Республики Арцах и соответствующим органам.

Будьте уверены, что мы выйдем из этой сложной ситуации благодаря нашей стойкой, справедливой, непоколебимой приверженности и солидарности. Я призываю всех вас проявить бдительность и выдержку на благо нашей страны и народа>, - говорится в обращении спикера НС Арцаха.