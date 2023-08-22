Вторник, 22 Августа 2023 17:18

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 42, 42/2, 44, 44/1, 44/2, 44/3, 46, 46/1, 46/2 на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); компания “Тим Телеком”, здание станции ‘Скорой Помощи”, здание воинской части МО и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве;

11:00-15:00 жилые дома 34, 36 и частные дома 2-50 на улице Ростовян, частные дома 1-23 на 12-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилые дома 40-48 на улице Абовяна, абоненты-жильцы жилых домов 7, 7/1 ан улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты квартала “Киликия” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1/1-1/5 на улице Паруйра Севака, частные дома 1-16 на 1-ом переулке Саркавага, 1-15 на 2-ом переулке; частные дома 1-45 на 1-ой улице Канакера, жилые дома 2/13-5/7, 34/2 на улице Асратяна, жилые дома 15-54/2 на улице Улнеци, жилой дом 7 на 3-ем тупике Улнеци, жилые дома 2-7 на пр. Азатутяна, жилые дома 6-6/8 на улице Давида Анахта, жилой дом 33/3 на улице Манандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ЗАО “ВТБ-Армения”, жилой дом 60а на улице Фрунзе, жилой дом 53 на пр. Багратуняца, частные дома на улицах Т. Саряна, Фрунзе, Л. Хачикяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 27 на улице Молдовакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; частные дома на улицах Норка 4, 7, 10, 13, 17, частные дома на 1-ом и 2-ом переулках улиц Норка 12, 13, частные дома на 2-ом переулке 6-ой улицы Норка, частные дома, прилегающие к улице С. Ханзадяна, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

в Армавирской области:

11:00-13:00 села Аревадашт, Талворик, Артимет полностью;

11:00-17:00 села Айгешат, Дохс полностью, частично село Шаумян;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 квартал “Мугни” полностью в городе Аштарак;

в Араратской области:

10:00-12:00 села Урцадзор, Даштакар, Шагап, ЗАО “Пасеп Интернейшнл”, ООО “АТГ Стоун” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-13:00 село Урцаландж, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”, “Юком”, воинские части, ЗАО “Айаэронавигация”, абонент (не являющийся жильцом) “Телестанция Зовашен”; село Воскетап; частично село Айгаван;

10:30-12:30 частично село Шаумян;

12:00-14:00 села Дитак и Джрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-12:00 частично квартал “Дзахапня” в городе Джермук;

11:00-12:00 села Гнишик, Мозров и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10։00-15։00 община Фантан; садоводческая компания “Арчадзор”, газозаправочные станции “Кар-Кор”, “А. Харатян”, ЗАО “Айаэронавигация”, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 частично село Маяковский;

в Гегаркуникской области:

10։00-12:00 частично улицы Мясникяна, Г. Ереванян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

10։00-16:00 частично улицы Саят-Нова, Г. Зироян, Гетапня и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

11։00-17։00 села Гетик, Мартуни, Антарамеч, Дзораванк, Дпрабак, Айгут, Калаван, Барепат, абоненты МГЭС “Эрик”, “Гетик”; села Лчаван, Макенис, Ахпрадзор, Карчахбюр, Цовак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЗАО “Севани Ишхан”, воинская часть, национальный парк “Севан”, ЧП “Хачатрян Саарон”, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”, “Юком”;

в Тавушской области:

10:00-12:00 кварталы “Шамахян”, “Андраник”, частично улица Горького в городе Дилижан;

в Лорийской области:

10:00-11:15 квартал “Цалкут” в городе Ванадзор;

10:00-15:00 село Дсех;

11:30-13:30 3-ий участок, Конго, домики ТЭС и квартал “Таврос” в городе Ванадзор;

12:00-14:00 города Степанаван, Ташир и прилегающие села.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 29, 31, 31/2, 35 на улице Гюликевяхяна, жилые дома 5 на 1-ом переулке улицы Бакунца, 4, 5, 6 на 2-ом переулке, здания школа NN141, 142, ясли-детский сад N258 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве; квартал “Нубарашен Б”, школа N175, жилые дома 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 19, 20, 21, 22, 23 на 11-ой улице Нубарашена;

11:00-17:00 частные дома 1-15 на 1-ом переулке улицы А. Хачатряна, частные дома 12-34 на улице Аргутяна, частный дом 6/2 на 1-ом переулке Мамиконянца, жилые дома 5, 14 на 1-ом тупике Баграмяна, жилой дом 4 на улице Саряна, жилые дома 36, 40 на улице Московяна, жилой дом 30 на улице Кохбаци, жилые дома 1, 1/1, 3, 3а, 4, 6, 8 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты-жильцы на 9-ом переулке Сари Тага и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 16-35 на улице Айрик Мурадяна; жилые дома 25-27, 37 на 17-ой улице Арабкира, жилые дома 1А-3/2 на 37-ой улице, 2-16 на 39-ой улице, жилой дом 151 на улице Дпроци, жилые дома 15-17А на улице Заряна, жилые дома 1А-1/1 на улице Грибоедова, жилые дома 5/7-7 на улице Паруйра Севака, жилые дома 44, 165-171, 228/1, 228 на улице Гр. Кочара, жилой дом 7 на улице Врацакан, жилые дома 1/2-4 на улице Заряна, жилые дома 28, 30, 30/1, 30/2 на улице Г. Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы на улицах Сари Тага 8, 9 10;

в Армавирской области:

11:00-17:00 кварталы “Г. Нжде”, “Сасунци Давид” в городе Эчмиадзин; села Ервандашат, Багаран в Баграмянском районе;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Шаумян;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-12:00 частично квартал “Дзахапня” в городе Джермук;

11:00-12:00 частично село Арени;

в Котайкской области:

10։00-12։00 частично село Дзорахбюр;

10։00-14։00 садоводческая компания “Бжни”, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Бжни;

10:00-16:00 частично село Маяковский; село Арамус и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-16։30 села Лчашен, Чкалова, Норашен полностью, частично село Варсер, воинская часть Лчашена, ООО “Туф-Гранит”, ‘Гог Арс”, ‘Лев Лен”, “Ара Арег”, “Г. Седракян”, “Хмелу ев ворогман джрери помпакаяннер”, “Газ Ама”, “Автоспасаркум”, “Вов Сам”, “Кявар Наири”, “Эрустакентрон”, “Газерян”, “Рубуш”, “Цовацоц”, “Три Мирмед Брич”, “Ной Ленд”, “Таперакани Камурдж”, “ЧШШ Ангсти готи”, “Гегама Ашхар”, “Багдар”, ‘Сера-Сервис”, “Кристалл Лейк Холдинг”, “Азизяннери энтаник”, ЧП “П. Гаспарян”, “А. Гукасян”, “Айр ев ворди Алавердяннер”, “К. Аветян”, “А. Тер-Григорян”, “Ш. Бозоян”, “Э. Мхитарян”, “А. Салазарян”, “Г. Погосян”, “Д. Габриелян”, “А. Авагян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:00-14:00 села Лорут, Шамут, Атан и Агнидзор.