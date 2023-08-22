Вторник, 22 Августа 2023 17:08

АрмИнфо.Армения и Польша сегодня должны развивать свои отношения по принципу "не навреди". Подобное мнение выразил научный сотрудник Варшавского Университета, специалист по постсоветскому пространству, историк государства и права, аналитик Фонда Институт Восточного Права Михал Садловский в рамках онлайн-дискуссии "Политика ЕС на Южном Кавказе: взгляд из Польши" на экспертной площадке Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ).

Он признал, что в последний период в отношениях между двумя странами были определенные ошибки, однако, назначение нового польского посла призвано скорректировать это обстоятельство.

Политолог констатировал, что по объективным причинам Южный Кавказ не в числе внешнеполитических приоритетов Польши. "Но, принимая во внимание ряд факторов, Польша всегда стремилась поддерживать развитие постсоветских стран, в том числе и Армении. Для Польши сегодня очень важно, чтобы Армении сохранила свою территориальную целостность, так как возможное отсечение от нее Сюника может создать не очень благоприятный прецедент. Польша не заинтересована в изменении границ Армении", - заверил Садловский.

Констатировав, что Армения сегодня является некой лакмусовой бумажкой, для проверки уровня взаимоотношений между сверхдержавами, польский эксперт выразил убеждение, что не в интересах Польши столкновение друг с другом ключевых международных акторов.

Он еще раз заявил о желании Варшавы развивать равноудаленные отношения со всеми странами Южного Кавказа, при этом признав, что по понятным причинам, с Грузией они сегодня всё же немного более интенсивные.

Касаясь сложной ситуации вокруг Арцаха, Садловский обратил внимание, что Ереван не всегда выражал интерес к польскому посредничеству в урегулировании нагорно- карабахского конфликта, несмотря на то, что Варшава предпринимала определенные шаги в этом направлении, в том числе во время председательства в ОБСЕ. При этом он выразил убеждение, что конфликт будет разрешен на более конкурентных площадках, таких как Берлин, Париж, Вашингтон, Брюссель или Москва, но ни как не в Варшаве.

При этом он затруднился сказать, почему Ереван не поддержал польские посреднические усилия.

Отвечая на вопрос о том, с чем связан беспрецедентный интерес ЕС к Южному Кавказу, польский эксперт полагает, что это обусловлено в первую очередь с газом и нефтью из Азербайджана, но никак не конкуренцией с Россией. По его мнению, уничтожение газовых или нефтяных трубопроводов, в случае эскалации, создадут серьезные проблемы для ЕС.

Садловский признал, что фактор безопасности населения Арцаха также существует, и геноцид арцахцев будет позором для всех. "Конкуренция с Россией, конечно, также присутствует, но активизация ЕС на Южном Кавказе обусловлено также его менталитетом", - полагает он.