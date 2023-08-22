Вторник, 22 Августа 2023 16:24

АрмИнфо. Министр иностранных дел Королевства Бельгия Аджа Лябиб на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном отметила заинтересованность бельгийских бизнесменов к реализации инвестиционных проектов в РА и углублению деловых связей.

Премьер-министр подчеркнул важность визита госпожи Лябиб в РА и выразил уверенность, что он придаст новый импульс дальнейшему развитию и укреплению армяно-бельгийских отношений. Никол Пашинян приветствовал решение правительства Бельгии открыть посольство в Армении, что будет способствовать расширению сотрудничества не только в политической, но также в экономической и культурной сферах.

По словам Аджа Лябиб, несмотря на интенсивные двусторонние отношения, визит министра иностранных дел Бельгии в Армению - первый за последние 8 лет, цель визита - придать новый импульс армяно-бельгийским отношениям, в том числе в сферах экономики и инвестиций.

Собеседники коснулись происходящих в регионе событий, в частности, углубления гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Премьер-министр подчеркнул, что целью действий Азербайджана является проведение этнической чистки в Нагорном Карабахе.

Никол Пашинян подчеркнул важность проведенных в Совбезе ООН срочных обсуждений по ситуации в Нагорном Карабахе и адресной реакции международных партнеров на шаги Азербайджана. Премьер-министр подчеркнул необходимость принятия активных мер по изменению стиля действий Азербайджана. В то же время Никол Пашинян подчеркнул необходимость проявления последовательности в реализации договоренностей, достигнутых в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном в Брюсселе.

Аджа Лябиб подчеркнула приверженность Бельгии позиции Евросоюза, согласно которой Азербайджан должен обеспечить свободное передвижение людей и товаров через Лачинский коридор и выполнить решение Международного суда ООН.