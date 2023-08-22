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АрмИнфо.Ереван приветствует решение Брюсселя открыть посольство Бельгии в Армении. Об этом 22 августа в Ереване на совместной пресс-конференции с коллегой из Бельгии Аджей Лябиб заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
При этом он выразил уверенность, что открытие дипломатического представительства Бельгии придаст новый импульс отношениям между двумя странами как на двусторонней, таки и многосторонней форматах.
Мирзоян добавил, что на состоявшейся встрече была указана важность эффективного сотрудничества на межпарламентских площадках, рассмотрено сотрудничество на международных площадках и в рамках Евросоюза.
В свою очередь Лябиб отметила, что 8 лет не один бельгийский министр не приезжал в Армению, и назрела необходимость поменять эту ситуацию. При этом она сообщила, что в рамках визита, с большим волнением посетила мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицернакаберд". "Обязанность всех нас, никогда не забывать эту трагическую страницу в истории. И мы все обязаны сделать так, чтобы история не повторилась",
- добавила Лябиб.
Она также с радостью сообщила о намерении Брюсселя открыть посольство Бельгии в Ереване. "Это мощный жест, который демонстрирует ту важность, которую мы придаем армяно-бельгийским политическим отношениям. И волю еще больше укрепить наши контакты", - добавила глава МИД Бельгии.
Вместе с тем она сообщила, что ряд бельгийский предприятий проявляют интерес к армянскому рынку, и уже в октябре бизнес-миссия из Бельгии прибудет в Армению для исследования потенциала сотрудничества
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|Полиция Арцаха приложит все усилия для обеспечения общественной безопасности и пресечения беззаконий - Карен Саркисян
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Польский эксперт: Польша не заинтересована в изменении границ Армении
|Бельгия выступает за обеспечение свободного передвижения людей и товаров через Лачинский коридор - Глава МИД
|Мирзоян: Ереван приветствует решение Брюсселя открыть посольство Бельгии в Армении
|Глава МИД Бельгии: Обязанность Азербайджана обеспечить безопасность населения Нагорного Карабаха и свободное движение по Кашатагскому коридору
|Военнослужащий ВС Армении погиб от вражеской пули
|Помощник госсекретаря США по консульским вопросам посетит Ереван
|Вражеские силы обстреляли позиции Армии обороны Арцаха по двум направлениям
|В Фонде "Татоян" рассказали о новой концепции азербайджанских властей по оккупации территории Армении
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|Глава МИД Канады в сентябре посетит Армению и примет участие в открытии канадского посольства
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|Госкомитет по высшему образованию и науке возглавил Саргис Айоцян
|При посредничестве МКК 7 жителей Арцаха были перевезены в медицинские центры Армении
|Мирзоян: Армения не ставит разницу между переговорными площадками, для нее приоритет - добросовестное выполнение договоренностей
|Арарат Мирзоян не верит в вовлеченность США в процесс этнических чисток в Арцахе
|Глава МИД Бельгии: В армяно-азербайджанской нормализации ощущается дефицит воли реализовывать на местах достигнутые договоренности
|Министр экономического развития России прибудет в Ереван
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|СМИ: Араик Арутюнян готовится ввозить продукты в Арцах из Азербайджана по агдамской дороге
|Армения представила в Международный суд письменные замечания по предварительным возражениям Азербайджана
|Армянский депутат предостерег командира ополчения Арцаха
|МИД Армении: С процедурной точки зрения формат срочного заседания Совбеза ООН прямо не предполагает принятия какого-либо документа
|Рубен Варданян видит три сценария разрешения кризисной ситуации вокруг Арцаха
|Адвокаты Гагика Царукяна изучают дело о конфискации незаконного имуществ, возбужденное против него
|Посол по особым поручениям: Азербайджан использует все средства для изгнания мирных людей с их родины
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|В Бюро АРФД назвали недопустимым включение властями РА армян Диаспоры в "черные списки"
|В Армении произошло землетрясение силой 3-4 балла
|МО Армении: Минобороны Азербайджана распространило третью дезинформацию за день
|В Арцахе отреагировали на выпады вражеской стороны
|Чиновники Минобороны требовали взятки за помощь в постановке на учет и непривлечение к сборам
|Гнел Саносян об обстреле аэропорта <Сюник>: Правоохранительные органы работают в этом направлении
|Мурад Папазян: Надеюсь, армянский суд заставит власти обосновать мой запрет на въезд в Армению, в противном случае я обращусь в ЕСПЧ
|Генпрокуратура Армении передала в суд дело против супруги Владимира Гаспаряна
|Рубен Варданян подверг резкой критике Араика Арутюняна
|Как бы ни старалась государственная пропаганда представить Сюник <счастливым>, это не решит проблемы его безопасности - депутат
|Сердар Бердымухамедов и Виктор Орбан обсудили вопросы расширения сотрудничества
|Вражеские силы обстреляли позиции ВС Армении в направлении Хнацаха
|Сенор Асратян назвал возможные пути выхода из кризиса в Арцахе
|Вражеские силы обстреляли позиции Армии обороны Арцаха по 4 направлениям
|ВС Азербайджана препятствуют сбору урожая с единственного пшеничного поля общины Сарушен Аскеранского района: противник ведет обстрел на протяжении нескольких дней
|Секретарь Совбеза Армении и руководитель Аппарата премьер-министра представительским рейсом вылетели в Капан
|Кристина Квин: Посольство США гордится тем, что внесло свой вклад в сохранение важных памятников богатого историко-культурного наследия Армении
|МККК: В результате обострения конфликтов в период с 2020 по 2022 гг. 298 человек из Армении считаются все еще без вести пропавшими
|Пресс-секретарь МИД Армении: Азербайджан отказывает в перевозке погибшей в результате ДТП под Гюмри девушки в Нагорный Карабах
|МККК призвал найти компромисс, чтобы возобновить гуманитарные поставки в Арцах
|Международная организация <Социалистический Интернационал> опубликовала заявление в связи с блокадой Нагорного Карабах
|Президент Арцаха встретился с силовиками
|Вице -премьер представил Послу Польши ситуацию в блокадном Арцахе
|Эксперт: Совбез ООН "выходит из Армении"?
|Багдасаров: Российские миротворцы должны стать грозной силой на Южном Кавказе
|Армения и Франция нацелены на новые программы сотрудничества
|Армия Обороны Арцаха опровергает утверждения вражеской стороны
|Экс-глава СНБ Арцаха призвал ответственных лиц страны дать реальный болезненный ответ врагу
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