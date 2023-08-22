Вторник, 22 Августа 2023 15:06

АрмИнфо.Ереван приветствует решение Брюсселя открыть посольство Бельгии в Армении. Об этом 22 августа в Ереване на совместной пресс-конференции с коллегой из Бельгии Аджей Лябиб заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

При этом он выразил уверенность, что открытие дипломатического представительства Бельгии придаст новый импульс отношениям между двумя странами как на двусторонней, таки и многосторонней форматах.

Мирзоян добавил, что на состоявшейся встрече была указана важность эффективного сотрудничества на межпарламентских площадках, рассмотрено сотрудничество на международных площадках и в рамках Евросоюза.

В свою очередь Лябиб отметила, что 8 лет не один бельгийский министр не приезжал в Армению, и назрела необходимость поменять эту ситуацию. При этом она сообщила, что в рамках визита, с большим волнением посетила мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицернакаберд". "Обязанность всех нас, никогда не забывать эту трагическую страницу в истории. И мы все обязаны сделать так, чтобы история не повторилась",

- добавила Лябиб.

Она также с радостью сообщила о намерении Брюсселя открыть посольство Бельгии в Ереване. "Это мощный жест, который демонстрирует ту важность, которую мы придаем армяно-бельгийским политическим отношениям. И волю еще больше укрепить наши контакты", - добавила глава МИД Бельгии.

Вместе с тем она сообщила, что ряд бельгийский предприятий проявляют интерес к армянскому рынку, и уже в октябре бизнес-миссия из Бельгии прибудет в Армению для исследования потенциала сотрудничества