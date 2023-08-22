Вторник, 22 Августа 2023 15:05

АрмИнфо.Бельгия глубоко обеспокоенная обострением ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом 22 августа на совместной пресс-конференции с коллегой из Армении Араратом Мирзояном заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, добавив, что прибыла в Ереван, чтобы выразить поддержку армянской стороне в этой непростой ситуации.

"Я четко говорю: единственный путь для разрешения этого исторического конфликта - путь переговоров и компромиссов, и это сложно достижимая задача. В 2023 году, в рамках встреч организованных председателем Евросовета Шарлем Мишелем был прогресс по части достигнутых договоренностей - главы двух государств подтвердили суверенитет и территориальную целостность друг друга. И я приветствую смелые решения вашего премьер-министра, которые направлены на путь мира. Достигнутые договоренности должны уважаться на местах. Права армянского населения также должны уважаться", - сказала она, отметив, что напомнит об этом азербайджанскому коллеге во время своего предстоящего визита в Баку.

Вместе с тем, Лябиб выразила убеждение, что мирный договор между Ереваном и Баку осязаем, и обязанность каждого главы государства позволить народам Армении и Азербайджана жить в мире.

"Должны состояться новые консультации в Брюсселе, а также в Ереване и Баку и мы надеемся, что они будут историческими. И для достижения этой цели вы можете надеяться на Евросоюз", - сказала глава МИД Бельгии.

Она также приветствовала решение Армении разместить на своей территории гражданскую миссию ЕС, цель которой обеспечивать стабильность и безопасность в приграничье.

Дипломат еще раз подчеркнула обеспокоенность Бельгии, в связи с усугубляющейся гуманитарной ситуацией в регионе из-за блокады Кашатагского (Лачинского) коридора. По ее словам, в ходе сегодняшней встречи с представителями Международного комитета Красного Креста, она вновь убедилась в той тяжелой ситуации, в которой оказалось население Нагорного Карабаха. "Обязанность Азербайджана обеспечить безопасность населения Нагорного Карабаха и свободное движение по Кашатагскому коридору. Бельгия, также как и ЕС в своих дипломатических контактах продолжит усилия в этом русле", - резюмировала она.

Как сообщил в свою очередь Мирзоян, на встрече обсуждался усугубляющийся гуманитарный кризис в Арцахе, вызванный незаконной блокадой Кашатагского коридора Азербайджаном.

По его словам, он детально коснулся необратимых тяжелых последствий кризиса вокруг Арцаха. "Также коснулись срочного заседания Совбеза ООН, который прошел 16 августа и адресных посланий международных партнеров, в том числе и из Бельгии, сделанных после блокады Азербайджаном Кашатагского коридора в декабре 2022 года, и которым мы придаем крайне важное значение", - отметил глава МИД Армении.

В этом ключе Мирзоян обратил внимание, что вопреки этим призывам и решениям Международного суда от 22 февраля и 6 июля текущего года, Азербайджан продолжает блокировать Кашатагский коридор. Он подчеркнул, что действия Азербайджан преследуют цель этнической чистки народа Нагорного Карабаха, о чем неоднократно сигнализировала Армения.

"Я также подчеркнул, что в последние дни Азербайджан периодически нарушает режим прекращения огня в Арцахе, а также обстреливает позиции ВС Армении на армяно- азербайджанской госгранице. Об этом сообщала и мониторинговая миссия ЕС в Армении. Мы также неоднократно подчеркивали, что Азербайджан постоянно нарушает практически все пункты трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в том числе и пункт по части возвращения всех армянских военнопленных и гражданских лиц. А сегодня фактически, Азербайджан держит в заложниках 120-тысячное население Арцаха", - констатировал армянский министр.

Глава МИД Армении выразил убеждение, что этими действиями, Азербайджан бросает вызов усилиям международного сообщества и РА по установлению долгосрочного мира и безопасности в регионе. "И ожидаем, что наши международные партнеры проявят политическую волю и предпримут практические действия для изменения милитариского, антигуманного и деструктивного поведения Азербайджана. Не считаю лишним подтвердить позицию Армении достичь мира в регионе посредством мирных переговоров", - резюмировал глава МИД РА.