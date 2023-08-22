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АрмИнфо.Военнослужащий ВС Армении погиб от вражеской пули.
Так, согласно оборонному ведомству РА, 21 августа около 15:30 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке Ахпрадзора, в результате чего смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Казарян Ваник Арамович.
"Министерство обороны разделяет тяжелую боль утраты и выражает слова соболезнования членам семьи, родным и сослуживцам погибшего солдата", - говорится в сообщении ведомства.
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|Польский эксперт: Польша не заинтересована в изменении границ Армении
|Бельгия выступает за обеспечение свободного передвижения людей и товаров через Лачинский коридор - Глава МИД
|Мирзоян: Ереван приветствует решение Брюсселя открыть посольство Бельгии в Армении
|Глава МИД Бельгии: Обязанность Азербайджана обеспечить безопасность населения Нагорного Карабаха и свободное движение по Кашатагскому коридору
|Военнослужащий ВС Армении погиб от вражеской пули
|Помощник госсекретаря США по консульским вопросам посетит Ереван
|Вражеские силы обстреляли позиции Армии обороны Арцаха по двум направлениям
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|При посредничестве МКК 7 жителей Арцаха были перевезены в медицинские центры Армении
|Мирзоян: Армения не ставит разницу между переговорными площадками, для нее приоритет - добросовестное выполнение договоренностей
|Арарат Мирзоян не верит в вовлеченность США в процесс этнических чисток в Арцахе
|Глава МИД Бельгии: В армяно-азербайджанской нормализации ощущается дефицит воли реализовывать на местах достигнутые договоренности
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|СМИ: Араик Арутюнян готовится ввозить продукты в Арцах из Азербайджана по агдамской дороге
|Армения представила в Международный суд письменные замечания по предварительным возражениям Азербайджана
|Армянский депутат предостерег командира ополчения Арцаха
|МИД Армении: С процедурной точки зрения формат срочного заседания Совбеза ООН прямо не предполагает принятия какого-либо документа
|Рубен Варданян видит три сценария разрешения кризисной ситуации вокруг Арцаха
|Адвокаты Гагика Царукяна изучают дело о конфискации незаконного имуществ, возбужденное против него
|Посол по особым поручениям: Азербайджан использует все средства для изгнания мирных людей с их родины
|41 гражданин России и Арцаха доставлены российскими миротворцами из Арцаха в Армению
|В Бюро АРФД назвали недопустимым включение властями РА армян Диаспоры в "черные списки"
|В Армении произошло землетрясение силой 3-4 балла
|МО Армении: Минобороны Азербайджана распространило третью дезинформацию за день
|В Арцахе отреагировали на выпады вражеской стороны
|Чиновники Минобороны требовали взятки за помощь в постановке на учет и непривлечение к сборам
|Гнел Саносян об обстреле аэропорта <Сюник>: Правоохранительные органы работают в этом направлении
|Мурад Папазян: Надеюсь, армянский суд заставит власти обосновать мой запрет на въезд в Армению, в противном случае я обращусь в ЕСПЧ
|Генпрокуратура Армении передала в суд дело против супруги Владимира Гаспаряна
|Рубен Варданян подверг резкой критике Араика Арутюняна
|Как бы ни старалась государственная пропаганда представить Сюник <счастливым>, это не решит проблемы его безопасности - депутат
|Сердар Бердымухамедов и Виктор Орбан обсудили вопросы расширения сотрудничества
|Вражеские силы обстреляли позиции ВС Армении в направлении Хнацаха
|Сенор Асратян назвал возможные пути выхода из кризиса в Арцахе
|Вражеские силы обстреляли позиции Армии обороны Арцаха по 4 направлениям
|ВС Азербайджана препятствуют сбору урожая с единственного пшеничного поля общины Сарушен Аскеранского района: противник ведет обстрел на протяжении нескольких дней
|Секретарь Совбеза Армении и руководитель Аппарата премьер-министра представительским рейсом вылетели в Капан
|Кристина Квин: Посольство США гордится тем, что внесло свой вклад в сохранение важных памятников богатого историко-культурного наследия Армении
|МККК: В результате обострения конфликтов в период с 2020 по 2022 гг. 298 человек из Армении считаются все еще без вести пропавшими
|Пресс-секретарь МИД Армении: Азербайджан отказывает в перевозке погибшей в результате ДТП под Гюмри девушки в Нагорный Карабах
|МККК призвал найти компромисс, чтобы возобновить гуманитарные поставки в Арцах
|Международная организация <Социалистический Интернационал> опубликовала заявление в связи с блокадой Нагорного Карабах
|Президент Арцаха встретился с силовиками
|Вице -премьер представил Послу Польши ситуацию в блокадном Арцахе
|Эксперт: Совбез ООН "выходит из Армении"?
|Багдасаров: Российские миротворцы должны стать грозной силой на Южном Кавказе
|Армения и Франция нацелены на новые программы сотрудничества
|Армия Обороны Арцаха опровергает утверждения вражеской стороны
|Экс-глава СНБ Арцаха призвал ответственных лиц страны дать реальный болезненный ответ врагу
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