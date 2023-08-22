Вторник, 22 Августа 2023 14:21

АрмИнфо.Военнослужащий ВС Армении погиб от вражеской пули.

Так, согласно оборонному ведомству РА, 21 августа около 15:30 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке Ахпрадзора, в результате чего смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Казарян Ваник Арамович.

"Министерство обороны разделяет тяжелую боль утраты и выражает слова соболезнования членам семьи, родным и сослуживцам погибшего солдата", - говорится в сообщении ведомства.