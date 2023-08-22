Вторник, 22 Августа 2023 14:20

АрмИнфо. Помощник госсекретаря США по консульским вопросам Рена Биттер посетит Ереван, Амман и Каир 21-28 августа.

Как сообщается на сайте Госдепа США, во время своей поездки помощник госсекретаря будет курировать консульские операции США и встретится с коллегами из иностранных правительств, чтобы подчеркнуть глубокую и постоянную приверженность защите граждан США за границей и облегчению законных поездок в Соединенные Штаты.