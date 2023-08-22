Вторник, 22 Августа 2023 14:19

АрмИнфо. ВС Азербайджана обстреляли позиции Армии обороны Арцаха по двум направлениям.

Как сообщает пресс-служба АО НКР, 22 августа с 06:00 до 07:00 азербайджанские вооруженные силы с применением стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня в Мартакертском и Мартунском районах. "С армянской стороны потерь нет. О фактах нарушения режима прекращения огня доложено командованию российских миротворческих сил", - говорится в сообщении АО НКР.

Ранее в ведомстве также опровергли вражескую дезинформацию. "Распространенное Минобороны Азербайджана сообщение о том, что 21 августа около 19:45 часов в Шушинском районе подразделения Армии обороны Арцаха попытались выдвинуться с целью улучшения позиций, что якобы было предотвращено в результате действия азербайджанских подразделений, это очередная дезинформация.

Очевидно, что Минобороны Азербайджана, регулярно распространяя фейковые новости, пытается оправдать постоянные нарушения режима прекращения огня своими подразделениями и готовит информационную базу для дальнейших провокаций", - подчеркнули в ведомстве.