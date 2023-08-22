Вторник, 22 Августа 2023 14:19

АрмИнфо. Азербайджанская власть, под прикрытием гуманизма, составляя лживые списки, представляет всю территорию Армении как Азербайджан. Об этом говорится в заявлении Фонда "Татоян".

В Фонде подчеркнули, что при непосредственном координации властей Азербайджана, в рамках абсолютно лживой концепции "Западный Азербайджан", который подразумевает территорию Армении, были составлены специальные списки координаторов для так называемых возвращающихся в "Западный Азербайджан".

"В этих списках названия городов и сел Армении представлены ложными азербайджанскими названиями.

На самом деле это военно-политическая программа правительства Азербайджана, но делается попытка придать ей гуманитарный характер, чтобы скрыть новые территориальные амбиции и угрозы для Республики Армения. Причем речь идет не об 1 или 2 населенных пунктах, а обо всей территории Армении - как они сами говорят, 29 800 кв. км.

Примечательно, что в 2020 году, до 44-дневной войны термин "Западный Азербайджан" в Азербайджане почти не употреблялся.

Этот новый термин с его концепцией специально был разработан и распространен начиная с 2022 года.

Более того, должностные лица в Азербайджане уже говорят о каком-то первом этапе возвращения и уже около 300 тысяч человек.

Все это следует рассматривать как часть фашистской политики азербайджанской власти, основанной на политики армянофобии, которая на самом деле не имеет ничего общего с миром и реализуется в условиях продолжающейся враждебности со стороны Азербайджана", - говорится в сообщении Фонда.