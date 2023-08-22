Вторник, 22 Августа 2023 14:16

АрмИнфо. В Минобороны Армении опровергли очередную вражескую дезинформацию.

"Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что 21 августа с 22:50 до 02:05 22 августа подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным на юго-западной и юго-восточной частях передовой, не соответствует действительности", - говорится в сообщении МО РА.