Вторник, 22 Августа 2023 14:15

АрмИнфо. Замглавы МИД РА Паруйр Ованнисян входе встречи с депутатом Национального собрания Франции Дидье Паракяном, поблагодарил его за личный вклад в укрепление армяно-французской дружбы в течение длительного пребывания на посту заместителя мэра Марселя.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Ованнисян также пожелал ему успехов на новом посту в законодательном органе Франции.

В контексте привилегированных отношений между Арменией и Францией, дипломат подчеркнул роль парламентского и децентрализованного сотрудничества в постоянном укреплении армяно-французского многосекторального сотрудничества.

Стороны коснулись также сложной гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе в результате многомесячной блокады Кашатагского (Лачинского) коридора. В этом ключе собеседник обоюдно выразили убеждение, что состоявшееся 16 августа в Совете Безопасности ООН срочное обсуждение также показало осознание тяжелых последствий гуманитарного кризиса для народа Нагорного Карабаха, и важность открытия коридора в соответствии с обязательствами по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 году и решениям Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля.

Заместитель министра высоко оценил последовательные усилия Франции, направленные на предотвращение гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе, а также гуманитарную помощь, собранную со стороны Парижа и 7 регионов Франции, которые присоединились к колонне правительства Армении в Корнидзоре.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества. Люди ежедневно падают в голодные обмороки в многочасовых очередях за хлебом. C 26 июля грузовики с гуманитарным грузом от правительства Армении в размере 360 тонн стоят в Корнидзоре и ждут возможности проезда в осажденный Арцах. Добавим также, что международные эксперты в области права уже квалифицируют действия Азербайджана в отношении арцахцев в качестве геноцида.

Кроме того, 15 августа в Арцахе был зафиксирован первый случай смерти от голода. 40- летний арцахец умер от недоедания.

Добавим также, что 12 августа Армения обратилась в Совбезе ООН с просьбой созвать экстренное заседание по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Заседание, состоявашеся 16 августа, по сути, не дало никаких результатов. Участники экстренного заседания, разошлись по своим делам после шаблонных заявлений о необходимости разблокирования коридора, и выражения озабоченности. А Азербайджана, пользуясь бездействием так называемого цивилизованного мира, продолжает затягивать удавку на шее осажденного Арцаха. Цель блокады - деарменизация НКР.