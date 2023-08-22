Вторник, 22 Августа 2023 14:13

АрмИнфо.Тяжелая ситуация в Арцахе и блокада, угрожающая безопасности арцахского населения была обсуждена на встрече представителей Канадского комитета "Ай Дат" с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Встреча прошла в армянском центре Монреаля.

Как сообщает пресс-служба АРФД, Армянский комитет "Ай Дат" еще раз подчеркнул важность реализации права народа Арцаха на национальное самоопределение, подчеркнув, что это единственная гарантия безопасной и мирной жизни народа НКР, и что Арцах никогда не сможет подчиниться Азербайджану и стать жертвой геноцида.

Армянский комитет также передал министру иностранных дел Канады пакет документов о политических и дипломатических приоритетах, который может быть полезен канадскому правительству в преодолении кризиса, возникшего в Арцахе. В свою очередь Жоли сообщила об официальном открытии в сентябре при ее участии посольства Канады в РА.

Напомним, что 29 июня 2022 года в МИД Канады сообщили о намерении открыть полноценное посольство с постоянным послом в Армении. В Оттаве заявили, что этот шаг позволит укрепить двусторонние связи и усилить канадскую поддержку армянской демократии. В канадском внешнеполитическом ведомстве добавили, что "это дипломатическое расширение поможет направить реакцию Канады на возникающие угрозы безопасности, укрепить политическое и экономическое сотрудничество для поддержки европейских союзников, а также противостоять последствиям российского вторжения в Украину и поддержать Армению в ее демократическом развитии". Данная формулировка канадского внешнеполитического ведомства вызвала жесткую реакцию Москв