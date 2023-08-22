Вторник, 22 Августа 2023 14:08

АрмИнфо.Саргис Айоцян назначен председателем Комитета по высшему образованию и науке Армении.

Соотвествующее решение подписал премьер-министр РА Никол Пашинян 21 августа.

Другим решением Айоцян был освобожден от занимаемой должности главы Комитета по науке (был назначен в январе 2020 года, кандидат химических наук).

Ранее АрмИнфо сообщало, что в Армении на базе Комитета по науке, Высшего аттестационного комитета и Управления высшего и послевузовского образования будет создан Госкомитет по высшему образованию и науке. Соответствующий проект был одобрен 30 марта на заседании правительства. По словам министра образования, науки, культуры и спорта Жанны Андреасян новый комитет будет функционировать при МОНКС и осуществлять единую политику в сфере науки и высшего образования. В частности, Комитету будет вверена координация сотрудничества вузов и научных институтов, орган также расширит практику привлечения студентов к исследовательским программам.