Вторник, 22 Августа 2023 14:08

АрмИнфо.Сегодня, 22 августа при посредничестве Международного комитета Красного Креста 7 жителей Арцаха были перевезены вместе с сопровождающими лицами в медицинские центры Армении для получения срочной медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Арцаха.

Кроме того, как отмечает источник, в течение дня планируется на автомобилях МККК вернуть в Арцах 7 пациентов вместе с сопровождающими их лицами, которые ранее были направлены в Армению на лечение в рамках госзаказа.

Азербайджанская сторона блокирует доставку в Арцах столь необходимых лекарств и предметов медицинского назначения. На данный момент в медицинском центре "Аревик" стационарное лечение получают 28 детей, из них 4 - в отделении неонатологии и реанимации. В ЗАО <Республиканский медицинский центр> на стационарном лечении находятся 85 пациентов, 3 пациента из которых - в отделении интенсивной терапии, двое из них - в критическом состоянии.