Вторник, 22 Августа 2023 14:07

АрмИнфо.Армения заинтересована в любом нейтральном, непредвзятом посредничестве. Ереван высоко ценит все усилия, которые предпринимаются в этом направлении в указанном мной русле. Об этом 22 августа на совместной пресс-конференции с коллегой из Бельгии Аджей Лябиб заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ответ на вопрос, какой переговорной площадке (Брюссель, Вашингтон, Москва) по нормализации армяно-азербайджанских отношений Ереван отдает предпочтение, учитывая, что Европа продолжает наращивать закупки энергоресурсов у Азербайджана.

Он отметил, что множество важных встреч проходило и в Брюсселе, и в Вашингтоне, в Москве, на различных уровнях. "Для нас важно, чтобы договоренности, достигнутые на этих площадках, эффективно выполнялись", - отметил он, констатировав, что ряд договоренностей, достигнутых в ходе встреч на разных площадках, на деле не воплощались в жизни "на земле".

В качестве примера он привел тот факт, что Азербайджан до сих пор публично не признал суверенную территорию Армении в масштабе 29 800 кв. км, меж тем как такие слова были произнесены в ходе закрытых встреч. "И это вызывает серьезную озабоченность, поскольку может свидетельствовать о том, что у Азербайджана есть территориальные претензии к Армении. И второе, не только не соблюдаются достигнутые договоренности, но и наоборот, мы становимся очевидцами неких процессов. В частности, пока мы говорим, что вопрос безопасности и прав народа Арцаха должен быть частью урегулирования, и без этого не стоит ожидать долгосрочного мира в регионе, на деле мы видим незаконное блокирование Кашатагского (Лачинского) коридора, посредством которого целый народ региона находится в осаде, обречен на голодную смерть, лишен элементарных медикаментов и т.д. Это касается и детей, и женщин, инвалидов, людей, нуждающихся в срочной медпомощи", - отметил он.

В этом связи Мирзоян еще раз подчеркнул, что Армения не ставит разницу между переговорными площадками, для нее приоритет методика, добросовестное выполнение всех достигнутых договоренностей и конструктивное участие в переговорах.

По словам армянского министра, Армения ожидает от всех площадок и посредников, что они будут заботиться, чтобы договоренности, достигнутых при их посредничестве притворялись в жизнь.