Вторник, 22 Августа 2023 14:05

АрмИнфо. Не думаю, что какая-либо страна пожелает быть вовлеченным в процесс этнических чисток, запущенных в Арцахе. Об этом 22 августа на совместной пресс-конференции с коллегой из Бельгии Аджей Лябиб заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, в ответ на просьбу дать оценку муссируемой в СМИ информации, что США препятствовали принятию на заседании Совбеза ООН резолюцию по ситуации вокруг Кашатагского (Лачинского) коридора.

Армянский министр напомнил, что экстренное заседание по ситуации вокруг Арцаха было открытым, и все имели возможность послушать как выступления постоянных и непостоянных членов СБ ООН, так и приглашенных стран, которые выразили интерес к теме и их позицию, в том числе и США.

"Поскольку мы говорим и видим осаду, политику, проводимую Азербайджаном по этнической чистке народа Нагорного Карабаха, а как-то иначе это назвать сложно. Вы говорите, что Соединенные Штаты торпедировали процесс принятия резолюцию в Совбезе ООН. Но, не думаю, что Соединенные Штаты хотели бы, или были частью процесса, который содействовал этническим чисткам, этой политике", - сказал Мирзоян, добавив, что ему это сложно представить.

Вместе с тем, он выразил надежду, что в США хорошо представляют себе масштабы гуманитарного кризиса в Арцахе и понимали, что принятие резолюции способствовало бы разрешению этой ситуации, положить конец гумкризису и вернуть стороны к повестке переговоров.

Накануне в армянском сегменте соцсетей была растиражирована информация о том, что США рекомендовали членам Совбеза ООН в ходе экстренного заседания по ситуации вокруг Кашатагского (Лачинского) коридора воздержаться от принятия какого-либо документа по ситуации вокруг осадного Арцаха.