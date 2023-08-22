Вторник, 22 Августа 2023 14:03

АрмИнфо.Бельгия в Баку будет вести тот же дискурс, что и в Ереване. Для Брюсселя важно выйти из сложившейся тупиковой ситуации, чтобы гуманитарная ситуация еще больше не обострилась, чтобы условия жизни армянского населения, проживающего в Нагорном Карабахе улучшились.

Об этом 22 августа в Ереване на совместной пресс-конференции с коллегой из Армении Араратом Мирзояном заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб на уточнение, с каким посылом она отправится в Баку на фоне продолжающееся осады Арцаха.

По ее словам, вышесказанное является частью заявления о прекращении огня. "И мы призываем как Азербайджан, так и Армению вернуться за стол переговоров будь то в Вашингтоне, или ином месте. Мы приветствуем смелость премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который публично признал территориальную целостность Азербайджана. И мы призываем власти Азербайджана на самом высоком уровне последовать этому примеру", - отметила дипломат.

Глава МИД Бельгии констатировала, что в переговорный процесс по нормализации армяно-азербайджанских отношений вовлечены разные страны, действуют разные переговорные форматы. "Будь то Россия, Иран, США или Евросоюз. То есть, нет недостатка в переговорах на самом высоком уровне. На самом деле ощущается дефицит воли реализовывать на местах достигнутые договоренности", - отметила она, добавив, что на встрече тет-а-тет с Мирзояном они говорили о необходимости вовлечения в процесс экспертов, различных комиссии, который позволит покончить с враждой между двумя народами и позволят людям по обе стороны границы жить в мире и доверии.

Лябиб отметила, что намерена поднять этот вопрос в ходе своих встреч в Баку. По ее словам, Бельгия намерена активизировать свое участие в вышеперечисленных процессах, в том числе с помощью своего посольства, которое будет открыто в Армении.

В свою очередь Мирзоян отметил, что Армения всегда приветствовала вовлечение любой нейтральной комиссии, миссии в том же Нагорном Карабахе, с целью предоставления международному сообществу нейтрального, непредвзятого мнения. "Но, также и для того, чтобы приложить новые усилия для достижения справедливого и долгосрочного мира", - резюмировал армянский министр.