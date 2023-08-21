Понедельник, 21 Августа 2023 22:38

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 32/2, 32/4, 39/3, 39/5 на улице Молдовакан, колледж N2 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), детский сад N141 во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 4/2, 4/3, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8 на улице Фрунзе, 24, 28/а, 28/б, 28/г на улице Г. Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилой дом 1 на улице Эребуни, частные дома 6-15 на 11-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилые дома 50, 50а на пр. Маштоца, 68а на улице Теряна, 2-25 на улице Корюна, 10, 11 на переулке Корюна, жилые дома 2-28 на улице Исаакяна, 27-40 на улице Абовяна, 45-59 на улице Налбандяна, 5-17 на улице Чаренца, 2 на улице Гераци, 9, 11, 13, 15, 17 на улице Гр. Кочара, 2, 4 на улице Каджазнуни, 1-15 на пр. Тиграна Меца, 32, 49 на улице Анрапетутяна, частные дома 5-10 на переулке Ханджяна, 1-32 на улице Фирдуса; частично улицы Айгестана 9, 10, 11, частично частные дома Норки Айгинер, абоненты-жильцы частных домов 12-60 на улице Кори, 10-67 на улице Ареставорнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 4/7 на улице Улнеци, 5, 14 на 1-ом тупике Баграмяна, 4 на улице Саряна, 36, 40 на улице Московян;

в Араратской области:

10:00-13:00 села Таперакан, Армаш;

10:30-12:30 частично село Шаумян;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:00 улица Азатамертикнери, частично квартал “Дзахапня” в городе Джермук;

11:00-13:00 частично село Чива;

в Лорийской области:

11:00-17:00 телестанция, аэропорт в городе Степанаван; села Саратовка, Новосельцево, Гетаван;

в Котайкской области:

10:00-16:00 частично село Маяковский;

11։00-16։00 села Гегашен, Зовк; общественные абоненты, прилегающие к селу Арамус.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 здания АТС N61 и N62, жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 32, 34, 36, 36/1 на улице Ачаряна в Аване; жилые дома 49, 50 на улице Караханяна, 51, 52, 53, 58 на улице Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве; жилые дома 4/1, 6, 6/1, 6/2 на улице Фрунзе, 30г, 32а, 34а на улице Г. Нжде, 42а, 42г на пр. Аршакуняца, школа N154 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 жилые дома 3, 5, 7, 9, 11 на улице Эребуни, частные дома 51-80 на 2-ой улице; 1-25 на 11-ой улице;

11:00-17:00 жилые дома 2, 17, 18 на улице Юсисаин Чарагайт, 51, 53 на пр. Баграмяна, школа N172, частные дома 7-13 на улице Бакунца, частные дома 1-356 у Шрджанцик Тоннеля, улицы Арабкира 3, 6, 51, 53, улицы Сари Тага 3-10, абоненты-жильцы жилых домов 30 на улице Кохбаци, 1, 1/1, 3, 3А, 4, 6, 8 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Мастара, Цахкасар, Зовасар, Гарнаовит;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Шенаван, Беркарат, Геташен, Нор Кесариа;

в Араратской области:

10:00-12:00 село Бардзрашен;

10:30-12:30 частично село Шаумян;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-13:00 частично село Чива;

в Лорийской области:

10:00-14:00 село Чкалов;

10:30-14:45 центральные кварталы города Ванадзор;

в Котайкской области:

10:00-16:00 частично село Маяковский;

11։00-16։00 частично село Гарни; села Вохчаберд, Ацаван, Гегадир;

в Гегаркуникской области:

10։00–16:00 частично улицы Саят-Нова, Г. Зирояна, Гетапня и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

10։30-16։30 села Лчаван, Маеникс, Ахпрадзор, станции операторов “ТимТелеком”, “Виваселл-МТС”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12-00-16:30 села Гегамасар, Норакерт, Авазан, Покр Масрик, Арпунк, Арегуни, Даранак, Памбак, Цапатах, компания водопользователя “Гегаркуник”, ООО “Шикаварс”, “Туфенкян Хоспиталити” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “ТимТелеком”, “Виваселл-МТС”, “Юком”.