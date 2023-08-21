Понедельник, 21 Августа 2023 22:36

АрмИнфо.Президент Арцаха Араик Арутюнян готовится в ближайшие дни начать ввоз продуктов в НКР из Азербайджана по агдамской дороге. В этом процессе его поддерживает так называемое ополчение во главе с его командиром Кареном Матевосяном.

Как пишет ПастИнфо со ссылкой на источники из Арцаха, всех несогласных с данным решением Арутюняна запугивают и избивают члены так называемого ополчения под руководством Карена Матевосяна, которое создал и вооружил сам арцахских президент, сразу после 44-дневной войны, с далеко идущими целями. Их час пробил сейчас.

"Как уже понятно, власти Арцаха собираются пойти на решительные шаги, поэтому так называемые "военные силы" находятся наготове. С позавчера всем активным людям Арцаха, высказавшим свои опасения в Facebook или социальных сетях, поступила серия звонков с угрозами хранить молчание. Всех, кто не подчинялся, били. Карен Матевосян сегодня во время прямого эфира в Facebook предупредила всех, что угрозы не прекратятся", - добавляет источник.

"Ситуация в Арцахе оставила два варианта: либо Араик Арутюнян должен немедленно подать в отставку, либо продовольствие будет поступать в Арцах через Агдам (Акна). Арутюнян не собирается уходить в отставку, поэтому вопрос ввоза продовольствия в Арцах через Агдам на повестке дня властей, она должна быть реализована в ближайшие дни", - отметил он, добавив, что в Арцахе сформирована провластная команда, которая готовится отправиться на встречу с азербайджанской стороной в ближайшие дни, завтра- послезавтра.

"Скорее всего, встреча состоится в азербайджанском городе Барда. Для того, чтобы все это стало реальностью, Араик Арутюнян решил прибегнуть к жестким мерам, насилию в Арцахе. В Арцахе очень серьезно опасаются, что если Арутюняну удастся хотя бы один раз ввезти продовольствие через Агдам, то в остальное время этот процесс будет осуществляться без каких-либо препятствий. Арутюняну удастся сломить это сопротивление, и после этого план Пашиняна можно будет считать реализованным. В результате выяснится, что столько месяцев Арцах был совершенно бесполезен в борьбе с голодом, лишениями и страданиями", - добавил источник.

По его словам, все политические силы в Арцахе пришли к единому решению: им нечего уступать, им негде уступать, требование арцахского народа одно, международное признание. "Была договоренность пойти на переговоры, но это могли быть только четырехсторонние переговоры с участием Армении, Российской Федерации, Арцаха и Азербайджана. Если азербайджанскую сторону это требование не удовлетворило, то пусть об этом сообщат и пусть отмена переговоров будет по инициативе азербайджанской стороны. Повестка дня в Арцахе была ясна, она не подлежала изменению", - проинформировал источник, добавив, что Арутюнян обнулил все эти договоренности.

Отметим, что ранее некто Карен Матевосян, представившись командиром ополчения, выступил с заявлением, в котором обвинил бывших президентов Арцаха в сложившейся вокруг республики тяжелой ситуации. Он также обвинил действующего председателя парламента НКР в нежелании консолидироваться вокруг президента Арцаха во имя спасения. В этом ключе он пригрозил силой распустить парламент и правительство НКР, сформировать временный орган по управлению страной, если госструктур откажутся реализовать повестку, предложенную Араиком Арутюняном. Он также проинформировал, что в субботу для обсуждения этого вопроса он и группа его сподвижников пришли в парламент НКР, однако, "разговор не удался из-за якобы неадекватного поведения спикера парламента".