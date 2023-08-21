Понедельник, 21 Августа 2023 22:36

АрмИнфо.Сегодня представитель по международным правовым вопросам Егише Киракосян по судебному делу Армения против Азербайджана, рассматриваемому в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, от имени Республики Армения представил в Международный суд справедливости письменные замечания Армении по предварительным возражениям Азербайджана. Об этом сообщает офис представителя по международным правовым вопросам.

Напомним, что Армения подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявление о защите прав Рашида Бегларяна с просьбой применить к Азербайджану промежуточную меру. 61-летний житель Нагорного Карабаха Рашид Бегларян, 1 августа заблудившись на местности, оказался на подконтрольной Азербайджану территории. В результате войны 2020 года он был выселен из города Шуши, а в последние дни перед пленением находился в селе Хин Шен Шушинского района.