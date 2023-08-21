Понедельник, 21 Августа 2023 19:13

АрмИнфо.С процедурной точки зрения формат срочного заседания Совбеза ООН является дискуссионным, прямо не предполагает принятия документа (резолюции или заявления). Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в ответ на запросы СМИ, которые поинтересовались, почему экстренное заседание по кризисной ситуации вокруг Арцаха не завершилось принятием какого-либо документа.

Представитель армянского внешнеполитического ведомстве в очередной раз подчеркнула, что Ереван высоко ценит принципиальные позиции, озвученные партнерами, международными структурами в ходе этой и предыдущей сессии СБ ООН в декабре 2022 года, а также до сих пор на других международных площадках, которые созвучны первостепенному мандату Совбеза ООН в отношении поддержания международной безопасности и мира, к общечеловеческим ценностям защиты прав человека и может, наиболее актуально на данный момент, к осознанию агрессивных действий Азербайджана и предотвращению новой гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе.

"С процедурной точки зрения формат срочного заседания СБ ООН является дискуссионным, прямо не предполагает принятия документа (резолюции или заявления). Кроме того, 15 (постоянных и непостоянных) членов СБ ООН имеют право вносить проекты резолюций СБ ООН и инициировать голосование. Армения, не являясь членом Совета Безопасности ООН, не имеет таких полномочий.

Дискуссия в формате СБ ООН предоставляет важную площадку, возможность акцентировать внимание международного сообщества на возможных катастрофических последствиях ситуации, активизировать усилия Совета по ее устранению и их возможную координацию, наметить следующие шаги", - заверила Бадалян.

На уточнение, можно ли считать процесс завершенным исходя из вышесказанного, представитель МИД РА отметила, что вовсе нет, поскольку это перманентный процесс.

Бадалян подчеркнула, что МИД РА продолжает активную деятельность в ООН и на других площадках. "Сегодня международное сообщество, Совет Безопасности ООН, члены, заинтересованные в реальной, долгосрочной стабильности в регионе, должны предпринять четкие шаги, объединить усилия, чтобы сложившееся представление о важности открытия Кашатагского (Лачинского) коридора сопоставить с эффективным использованием существующих механизмов с целью направить их в русло незамедлительного решения", - констатировала она.

В ответ на вопрос, почему срочное заседание Совбеза ООН от 16 августа было созвано под заголовком "Письмо постпреда Армении при ООН от 13 сентября на имя председателя Совета Безопасности", и почему не было направлено новое письмо или заявление, Бадалян отметила, что после подачи Арменией заявления в СБ ООН, после прошлогодней сентябрьской агрессии Азербайджана против РА, был сформирован соответствующий пункт повестки дня Совета Безопасности ООН с указанным выше названием.

"Это общепринятое явление в СБ ООН и имеет очень простое техническое обоснование: не загромождать повестку дня Совбеза разными формулировками одних и тех же или очень похожих вопросов.

Подчеркнем, что письмом министра иностранных дел РА от 13 сентября до сведения СБ ООН было доведено информация о вооруженном нападении Азербайджана, продолжающихся агрессивных действий Азербайджана против Армении и Нагорного Карабаха, которые представляют угрозу международному миру и безопасности", - отметила Бадалян. В этом ключе она добавила, что два обсуждения, проведенные на площадке ООН уже после декабря 2022 года, по части блокады Кашатагского коридора и сложившегося гуманитарного кризиса вокруг Арцаха в результате этих действий, также проводились со ссылкой на это письмо и пункты повестки дня.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества. Люди ежедневно падают в голодные обмороки в многочасовых очередях за хлебом. C 26 июля грузовики с гуманитарным грузом от правительства Армении в размере 360 тонн стоят в Корнидзоре и ждут возможности проезда в осажденный Арцах. Добавим также, что международные эксперты в области права уже квалифицируют действия Азербайджана в отношении арцахцев в качестве геноцида.

Кроме того, 15 августа в Арцахе был зафиксирован первый случай смерти от голода. 40- летний арцахец умер от недоедания.

Добавим также, что 12 августа Армения обратилась в Совбезе ООН с просьбой созвать экстренное заседание по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Заседание, состоявашеся 16 августа, по сути, не дало никаких результатов. Участники экстренного заседания, разошлись по своим делам после шаблонных заявлений о необходимости разблокирования коридора, и выражения озабоченности. А Азербайджана, пользуясь бездействием так называемого цивилизованного мира, продолжает затягивать удавку на шее осажденного Арцаха. Цель блокады - деарменизация НКР.