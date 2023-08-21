Понедельник, 21 Августа 2023 16:30

АрмИнфо. Группа адвокатов, представляющая интересы семьи Царукяна (крупного бизнесмена, лидера партии <Процветающая Армения> - ред.), знакомится с материалами по делу о конфискации имущества незаконного происхождения. Об этом написала в соцсети пресс-секретарь Царукяна Ивета Тоноян.

По ее словам, речь идет об очень большом объеме бумажной работы, ознакомление с ним займет не один месяц, <нужно разобраться, ответить, чем и займутся юристы и специалисты, при необходимости привлекут и авторитетных юристов, приглашенных из-за рубежа>.

<По мере необходимости дополнительная информация и разъяснения будут даваться общественности либо мной, либо адвокатами, может быть позже и самим Гагиком Царукяном, но повторюсь, исключительно в рамках закона>, - написала Тоноян.

15 августа АрмИнфо, со ссылкой сайт официальных уведомлений azdarar.am, сообщало, что Гагик Царукян, его сыновья Нвер и Ованнес Царукяны, жена Джавахир Царукян и родители Роза и Колик Царукяны, а также невестка Царукянов были приглашены в Управление по делам о конфискации имущества незаконного происхождения генеральной прокуратуры Армении. Отмечается, что в отношении принадлежащего им имущества было проведено изучение, в результате которого была составлена опись. Они приглашены в прокуратуру для ознакомления с материалами исследования и представления позиции.

Помимо этого, в июне 2020 г. против Гагика Царукяна, в бытность его главой парламентской фракции ППА, было возбуждено уголовное дело по делу о раздаче избирательных взяток. Согласно генеральной прокуратуры Армении, в рамках уголовного дела, расследуемого Следственным департаментом Службы нацбезопасности РА, обосновано, что председатель партии Г.Ц. и гендиректор компании С.А. в составе преступной группы раздавали избирательные взятки на выборах в парламент республики 2 апреля 2017 года.