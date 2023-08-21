Понедельник, 21 Августа 2023 16:30

АрмИнфо. Вооруженные силы Азербайджана держат под огнем единственное пшеничное поле в общине Сарушен Нагорного Карабаха, лишая жителей возможности есть хлеб. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян.

<С одной стороны, Азербайджан не разрешает доставку гуманитарных грузов, муки и других приоритетных продуктов питания из Армении в Нагорный Карабах, с другой стороны, обстреливает мирных жителей сел, не давая им возможности собрать выращенную ими пшеницу. Гуманитарная сторона этого вопроса заключается в проводимой Азербайджаном политике этнических чисток, а главная проблема в том, что Азербайджан использует все средства для изгнания мирных людей с их родины, где они проживали веками>, - написал посол по особым поручениям.

Он констатировал, что международное сообщество хочет сказать, что оно не в состоянии ни обеспечить, чтобы люди, проживающие в Нагорном Карабахе, могли собирать пшеницу с полей для выпечки хлеба, ни обеспечить доставку из Армении в Нагорный Карабах муки для 120 тысяч человек.