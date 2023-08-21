Понедельник, 21 Августа 2023 16:28

АрмИнфо. Сегодня, 21 августа 41 гражданин России и Арцаха были доставлены российскими миротворцами из Арцаха в Армению, что является первым случаем с 14 июня. Граждане России давно ждут своего перевода, а граждане Арцаха - это студенты, поступившие в вузы Армении и зарубежья. Согласно достигнутой с миротворцами предварительной договоренности, перевозка студентов и граждан России продолжится в ближайшие дни, сообщает Центр обеспечения сотрудничества правительства Арцаха с российскими миротворческими силами.

Однако, как отмечает источник, азербайджанская сторона продолжает препятствовать двустороннему передвижению многих людей. На данный момент сотни граждан ожидают возвращения из Армении в Арцах, а 333 человека ожидают перевода в Армению через Международный комитет Красного Креста по экстренным и плановым медицинским показаниям, не считая необходимости двустороннего перемещения тысяч людей для гуманитарных, рабочих и других целей. Азербайджанская сторона, говорится в сообщении Центра, продолжает создавать унизительные условия на незаконном КПП, расположенном у моста Хакари. В частности, против воли арцахцев арбайджанцы в очередной раз пригласили журналистов, снимавших их лица и использовавших их в пропагандистских целях. Кроме того, азербайджанская сторона не пропустила автомобили российских миротворческих сил через мост Хакари, вынудив пассажиров перейти мост с багажом пешком, после чего они продолжили путь на автомобилях, прибывших из Гориса.

С 15 июня и по сегодняшний день Азербайджан продолжает запрещать перемещение всех гуманитарных грузов из Армении в Арцах, в результате чего гуманитарная катастрофа в Арцахе с каждым днем углубляется. В общине Корнидзор Сюникской области РА на въезде в Лачинский коридор, с 26 июля продолжает простаивать отправленный правительством РА в Арцах гуманитарный груз в 400 тонн.

Прохождение граждан через незаконный азербайджанский блокпост никоим образом не меняет позицию правительства Республики Арцах в отношении этого блокпоста, действующего в Лачинском коридоре. Правительство Республики Арцах продолжает настаивать на том, чтобы бесперебойное и двустороннее предвижение людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору было полностью восстановлено без какого-либо вмешательства Азербайджана, в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года и решениями Международного Суда ООН от 22 февраля и 6 июля текущего года.