Понедельник, 21 Августа 2023 14:46

АрмИнфо.В Армении 21 августа произошло землетрясение. Об этом сообщает Спасательная служба МВД республики.

Согласно источнику, подземные толчки магнитудой 2.8 зафиксированы территориальной службой сейсмической защиты в 13:59 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 6 км южнее села Шоржа, где сила подземных толчков была равна 3-4 баллам.

Землетрясение силой в 2 балла ощущалось также в Ереване, и 2-3 балла - в Гегаркуникской области республики.