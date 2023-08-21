|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|СМИ: Араик Арутюнян готовится ввозить продукты в Арцах из Азербайджана по агдамской дороге
|Армения представила в Международный суд письменные замечания по предварительным возражениям Азербайджана
|Армянский депутат предостерег командира ополчения Арцаха
|МИД Армении: С процедурной точки зрения формат срочного заседания Совбеза ООН прямо не предполагает принятия какого-либо документа
|Рубен Варданян видит три сценария разрешения кризисной ситуации вокруг Арцаха
|Адвокаты Гагика Царукяна изучают дело о конфискации незаконного имуществ, возбужденное против него
|Посол по особым поручениям: Азербайджан использует все средства для изгнания мирных людей с их родины
|41 гражданин России и Арцаха доставлены российскими миротворцами из Арцаха в Армению
|В Бюро АРФД назвали недопустимым включение властями РА армян Диаспоры в "черные списки"
|В Армении произошло землетрясение силой 3-4 балла
|МО Армении: Минобороны Азербайджана распространило третью дезинформацию за день
|В Арцахе отреагировали на выпады вражеской стороны
|Чиновники Минобороны требовали взятки за помощь в постановке на учет и непривлечение к сборам
|Гнел Саносян об обстреле аэропорта <Сюник>: Правоохранительные органы работают в этом направлении
|Мурад Папазян: Надеюсь, армянский суд заставит власти обосновать мой запрет на въезд в Армению, в противном случае я обращусь в ЕСПЧ
|Генпрокуратура Армении передала в суд дело против супруги Владимира Гаспаряна
|Рубен Варданян подверг резкой критике Араика Арутюняна
|Как бы ни старалась государственная пропаганда представить Сюник <счастливым>, это не решит проблемы его безопасности - депутат
|Сердар Бердымухамедов и Виктор Орбан обсудили вопросы расширения сотрудничества
|Вражеские силы обстреляли позиции ВС Армении в направлении Хнацаха
|Сенор Асратян назвал возможные пути выхода из кризиса в Арцахе
|Вражеские силы обстреляли позиции Армии обороны Арцаха по 4 направлениям
|ВС Азербайджана препятствуют сбору урожая с единственного пшеничного поля общины Сарушен Аскеранского района: противник ведет обстрел на протяжении нескольких дней
|Секретарь Совбеза Армении и руководитель Аппарата премьер-министра представительским рейсом вылетели в Капан
|Кристина Квин: Посольство США гордится тем, что внесло свой вклад в сохранение важных памятников богатого историко-культурного наследия Армении
|МККК: В результате обострения конфликтов в период с 2020 по 2022 гг. 298 человек из Армении считаются все еще без вести пропавшими
|Пресс-секретарь МИД Армении: Азербайджан отказывает в перевозке погибшей в результате ДТП под Гюмри девушки в Нагорный Карабах
|МККК призвал найти компромисс, чтобы возобновить гуманитарные поставки в Арцах
|Международная организация <Социалистический Интернационал> опубликовала заявление в связи с блокадой Нагорного Карабах
|Президент Арцаха встретился с силовиками
|Вице -премьер представил Послу Польши ситуацию в блокадном Арцахе
|Эксперт: Совбез ООН "выходит из Армении"?
|Багдасаров: Российские миротворцы должны стать грозной силой на Южном Кавказе
|Армения и Франция нацелены на новые программы сотрудничества
|Армия Обороны Арцаха опровергает утверждения вражеской стороны
|Экс-глава СНБ Арцаха призвал ответственных лиц страны дать реальный болезненный ответ врагу
|Кристина Квин в рамках визита в Джермук посетила рудник "Амулсар"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Экс-глава МИД Армении видит возможности изменить сегодняшний очень опасный переговорный нарратив по Арцаху
|Ереван прокомментировал итоги заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Арцаха
|В Минобороны Армении опровергли очередную вражескую дезинформацию
|В Степанакерте ожидают от Совбеза ООН резолюции по деблокаде Кашатагского коридора
|В Гюмри хотят открыть международный многофункциональный центр исполнительских искусств
|Оппозиционный депутат назвал "личной пощечиной" Пашиняну обстрел капанского аэропорта со стороны Азербайджана
|Посол США в Армении посетила Джермук
|Начштаба довел солдата-срочника до самоубийства: СК Армении
|Глава МИД Армении рассказал замгенсеку ООН о тяжелой гумситуации вокруг Арцаха
|Ардшинбанк признан Pозничным банком года в Армении по версии журнала Asian Banking & Finance
|В Доме кино состоится ереванская премьера российской комедии <Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали>, на которой будет присутствовать главная героиня фильма - актриса Юлия Ауг
|Полиция Армении задержала женщину, которая издевалась над несовершеннолетней девочкой
|Спецпредставитель ЕС и глава EUMA обсудили ситуацию в регионе
|Вражеские силы продолжают терроризировать мирных жителей осаждённого Арцаха
|Пашиян ознакомился с техническим оснащением и возможностями погранзаставы СНБ в Капане
|СНБ Армении сообщила об обстреле капанского аэропорта со стороны Азербайджана
|МВД Армении опубликовало списки граждан, имеющих право на участие в выборах в Совет старейший Еревана
|Возбуждено уголовное дело в отношении водителя грузовика, участвовавшего в трагической аварии на трассе Ереван-Гюмри
|На 250-ый день осады Арцаха, враг лишил арцахцев еще и интернета
|США, Франция и РФ должны прийти к согласию и прекратить блокаду Лачинского коридора: Бывший прокурор Международного уголовного суда
|Сотрудничество между Арменией и Китаем в военной области имеет большой потенциал - Атташе
|Читать больше
АрмИнфо.Министерство обороны Азербайджана распространило третью дезинформацию за день.
Как сообщает пресс-служба МО РА, распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что 21 августа с 10:25 до 10:30 подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части границы, является очередной дезинформацией.
Ранее в армянском оборонном ведомстве сообщили, что вражеские силы обстреляли позиции ВС Армении в направлении Хнацаха и Верин Шоржа.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|СМИ: Араик Арутюнян готовится ввозить продукты в Арцах из Азербайджана по агдамской дороге
|Армения представила в Международный суд письменные замечания по предварительным возражениям Азербайджана
|Армянский депутат предостерег командира ополчения Арцаха
|МИД Армении: С процедурной точки зрения формат срочного заседания Совбеза ООН прямо не предполагает принятия какого-либо документа
|Рубен Варданян видит три сценария разрешения кризисной ситуации вокруг Арцаха
|Адвокаты Гагика Царукяна изучают дело о конфискации незаконного имуществ, возбужденное против него
|Посол по особым поручениям: Азербайджан использует все средства для изгнания мирных людей с их родины
|41 гражданин России и Арцаха доставлены российскими миротворцами из Арцаха в Армению
|В Бюро АРФД назвали недопустимым включение властями РА армян Диаспоры в "черные списки"
|В Армении произошло землетрясение силой 3-4 балла
|МО Армении: Минобороны Азербайджана распространило третью дезинформацию за день
|В Арцахе отреагировали на выпады вражеской стороны
|Чиновники Минобороны требовали взятки за помощь в постановке на учет и непривлечение к сборам
|Гнел Саносян об обстреле аэропорта <Сюник>: Правоохранительные органы работают в этом направлении
|Мурад Папазян: Надеюсь, армянский суд заставит власти обосновать мой запрет на въезд в Армению, в противном случае я обращусь в ЕСПЧ
|Генпрокуратура Армении передала в суд дело против супруги Владимира Гаспаряна
|Рубен Варданян подверг резкой критике Араика Арутюняна
|Как бы ни старалась государственная пропаганда представить Сюник <счастливым>, это не решит проблемы его безопасности - депутат
|Сердар Бердымухамедов и Виктор Орбан обсудили вопросы расширения сотрудничества
|Вражеские силы обстреляли позиции ВС Армении в направлении Хнацаха
|Сенор Асратян назвал возможные пути выхода из кризиса в Арцахе
|Вражеские силы обстреляли позиции Армии обороны Арцаха по 4 направлениям
|ВС Азербайджана препятствуют сбору урожая с единственного пшеничного поля общины Сарушен Аскеранского района: противник ведет обстрел на протяжении нескольких дней
|Секретарь Совбеза Армении и руководитель Аппарата премьер-министра представительским рейсом вылетели в Капан
|Кристина Квин: Посольство США гордится тем, что внесло свой вклад в сохранение важных памятников богатого историко-культурного наследия Армении
|МККК: В результате обострения конфликтов в период с 2020 по 2022 гг. 298 человек из Армении считаются все еще без вести пропавшими
|Пресс-секретарь МИД Армении: Азербайджан отказывает в перевозке погибшей в результате ДТП под Гюмри девушки в Нагорный Карабах
|МККК призвал найти компромисс, чтобы возобновить гуманитарные поставки в Арцах
|Международная организация <Социалистический Интернационал> опубликовала заявление в связи с блокадой Нагорного Карабах
|Президент Арцаха встретился с силовиками
|Вице -премьер представил Послу Польши ситуацию в блокадном Арцахе
|Эксперт: Совбез ООН "выходит из Армении"?
|Багдасаров: Российские миротворцы должны стать грозной силой на Южном Кавказе
|Армения и Франция нацелены на новые программы сотрудничества
|Армия Обороны Арцаха опровергает утверждения вражеской стороны
|Экс-глава СНБ Арцаха призвал ответственных лиц страны дать реальный болезненный ответ врагу
|Кристина Квин в рамках визита в Джермук посетила рудник "Амулсар"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Экс-глава МИД Армении видит возможности изменить сегодняшний очень опасный переговорный нарратив по Арцаху
|Ереван прокомментировал итоги заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Арцаха
|В Минобороны Армении опровергли очередную вражескую дезинформацию
|В Степанакерте ожидают от Совбеза ООН резолюции по деблокаде Кашатагского коридора
|В Гюмри хотят открыть международный многофункциональный центр исполнительских искусств
|Оппозиционный депутат назвал "личной пощечиной" Пашиняну обстрел капанского аэропорта со стороны Азербайджана
|Посол США в Армении посетила Джермук
|Начштаба довел солдата-срочника до самоубийства: СК Армении
|Глава МИД Армении рассказал замгенсеку ООН о тяжелой гумситуации вокруг Арцаха
|Ардшинбанк признан Pозничным банком года в Армении по версии журнала Asian Banking & Finance
|В Доме кино состоится ереванская премьера российской комедии <Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали>, на которой будет присутствовать главная героиня фильма - актриса Юлия Ауг
|Полиция Армении задержала женщину, которая издевалась над несовершеннолетней девочкой
|Спецпредставитель ЕС и глава EUMA обсудили ситуацию в регионе
|Вражеские силы продолжают терроризировать мирных жителей осаждённого Арцаха
|Пашиян ознакомился с техническим оснащением и возможностями погранзаставы СНБ в Капане
|СНБ Армении сообщила об обстреле капанского аэропорта со стороны Азербайджана
|МВД Армении опубликовало списки граждан, имеющих право на участие в выборах в Совет старейший Еревана
|Возбуждено уголовное дело в отношении водителя грузовика, участвовавшего в трагической аварии на трассе Ереван-Гюмри
|На 250-ый день осады Арцаха, враг лишил арцахцев еще и интернета
|США, Франция и РФ должны прийти к согласию и прекратить блокаду Лачинского коридора: Бывший прокурор Международного уголовного суда
|Сотрудничество между Арменией и Китаем в военной области имеет большой потенциал - Атташе
|Читать больше
|Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
|Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
|Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
|Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
|Эксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблем
|Читать больше
|Президент Арцаха направил международному сообществу срочное послание с просьбой предотвратить геноцид народа Арцаха
|Безнаказанность дает зеленый свет новым преступлениям: Замглавы МИД Армении отреагировал за заявление Алиева
|Госдеп: мир в регионе должен включать в себя защиту прав и безопасность народа Нагорного Карабаха
|Союз офицеров запаса СНБ: власть в Ереване надо брать
|Рябков: Россия в отличие от Запада ищет только устойчивую формулу урегулирования отношений между Ереваном и Баку
|Премьер-министр РА передал письмо президента Нагорного Карабаха председателю Европейского Совета
|Рубен Варданян: Азербайджан ведет против нас войну 14 способами
|Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Арцаха
|Посол США в Армении считает возможным обеспечение прав и безопасности арцахцев в составе Азербайджана
|Представители МИД Армении и Соединенного Королевства подчеркнули важность практических мер для начала стратегического диалога между Ереваном и Лондоном
|Ашотян убежден: Армянский народ мог избежать затяжной и кровопролитной войны осени 2020 года
|Мнение: Цель "революции" 2018 года - заполучить несоразмерные уступки по Карабаху от самой Армении и сделать Южный Кавказ плацдармом для атак на Иран и Россию
|Докладчики ПАСЕ по Азербайджану коснулись ситуации в регионе и деятельности РМК в Арцахе
|Баронесса Кокс предостерегает Арцах: Последствием принятия нацией ложного чувства мира будет потеря родины и изгнание
|Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм