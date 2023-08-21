Понедельник, 21 Августа 2023 14:17

АрмИнфо.Министерство обороны Азербайджана распространило третью дезинформацию за день.

Как сообщает пресс-служба МО РА, распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что 21 августа с 10:25 до 10:30 подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части границы, является очередной дезинформацией.

Ранее в армянском оборонном ведомстве сообщили, что вражеские силы обстреляли позиции ВС Армении в направлении Хнацаха и Верин Шоржа.