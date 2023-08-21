Понедельник, 21 Августа 2023 14:17

АрмИнфо. Минобороны Азербайджана распространило очередное ложное сообщение о том, что соответствующими подразделениями Армии обороны Арцаха 21 августа с 10:15 до 10:23 с системой GPS подавляли гражданский самолет, летевший по маршруту Физули-Баку.

В Армии обороны Арцаха подчеркнули, что данное заявление вражеской стороны не имеет ничего общего с реальностью.

"Как мы уже упоминали ранее, самолеты, летящие по указанному маршруту, не пересекают воздушное пространство Республики Арцах. Периодически распространяя подобные лживые заявления, Азербайджан стремится отвлечь внимание международного сообщества от гуманитарной катастрофы, углубляющейся день ото дня в результате незаконной блокады Кашатагского (Лачинского) коридора", - отметили в АО НКР.

В арцахском оборонном ведомстве посчитали не лишним еще раз напомнить, что во время и после боевых действий 2020 года именно азербайджанская сторона последовательно наносила удары по гражданской инфраструктуре Республики Арцах, блокирует Кашатагский коридор, нарушает газо- и электроснабжение, пресекает доступ к интернету и мобильной связи.