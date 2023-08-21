Понедельник, 21 Августа 2023 14:16

АрмИнфо.Антикоррупционный комитет выявил случаи вымогательства взятки со стороны должностных лиц Минобороны РА с граждан, обратившихся за постановкой на учет в ВС РА.

Как сообщает Антикоррупционный комитет, предварительным следствием было обосновано, что М.В., получивший гражданство в РА, для постановки на учет в Вооруженных силах до получения паспорта 2 мая 2023 года представил соответствующие документы в службу призывного и мобилизационного пополнения. Затем в тот же день упомянутому гражданину позвонил Р. Г. и предложить дать взятку в размере 150 000 драмов должностному лицу МО за предоставление документов в более ранний срок, а также то, чтобы в будущем его не привлекали к учебным сборам.

После этого гражданин представил в Антикоррупционный комитет сообщение о требовании у него взятки, на основании которого в рамках инициированного в Комитете производства было проведено тайное следственное действие <имитация дачи взятки>, в ходе которого офицер отдела планирования и анализа призывной и мобилизационной службы МО, майор С. М. при посредничестве знакомого Р.Г. получил взятку от М.В. в размере 150 000 драмов. Сразу после этого С.М. И Р.Г. были задержаны.

В ходе предварительного следствия установлено еще 4 аналогичных эпизода, которые были осуществляется следующим образом: К.М. пересылал данные обратившихся в мобилизационное управление на телефонный номер жены своего знакомого Р.Г. Она пересылала номера на телефон мужа, после чего последний звонил и предлагал свои услуги за быструю передачу документов. Общий размер полученной взятки составил 650 тысяч драмов. Гражданам было обещано, что в будущем их не станут призывать на сборы, хотя подобное решение не входило в функции К.М.

За совершение вышеуказанных преступных деяний К. М. было предъявлено обвинение по части 1 статьи 435 УК РА (часть 5), а Р. Г., в соответствии с частью 1 статьи 46-435 (часть 4). Расследование уголовного дела завершено. Материалы производства по делу с обвинительным заключением переданы надзирающему прокурору с просьбой утвердить его и направить в суд.