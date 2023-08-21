Понедельник, 21 Августа 2023 13:34

АрмИнфо.Правоохранительные органы ведут соответствующие работы, связанные с недавним обстрелом аэропорта <Сюник> в Капане. Об этом в ходе брифинга журналистам заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян.

<Обстрел в направлении инфраструктуры гражданского значения, тем более в направлении аэропорта, в любом случае осудителен. Подобные действия не должны происходить, и ничего не должно мешать нашим полетам>, - заметил он. В этой связи Саносян подчеркнул, что самолет данного внутреннего рейса осуществляет свои полеты, взлеты и посадки исключительно на территории Армении.

Кроме этого, он констатировал, что до выполнения регулярных рейсов несколько раз осуществлялись технические полеты, и все возможные варианты были апробированы. <То есть, с профессиональной точки зрения никаких проблем нет, как в плане пересечения границы, так и с точки зрения взлетов и посадок. Так что это направление готово работать>, - отметил министр, заметив, что соблюдены все международные конвенции и нормы в сфере гражданской авиации.

Напомним, что 18 августа в 04:24 ночи с азербайджанской стороны неизвестный, подъехав на машине на территорию, прилегающую к капанскому аэропорту "Сюник" Сюникской области Армении на армяно­азербайджанской границе, произвел с территории Азербайджана 3 выстрела в направлении аэропорта и уехал.

"Две пули повредили одно из окон аэропорта и крышу. Призываем власти Азербайджана провести надлежащее расследование инцидента и принять меры для исключения повторения подобных инцидентов", - говорится в сообщении СНБ РА. Вместе с тем добавляется, что пограничные войска СНБ РА готовы к совместному расследованию и/или передаче азербайджанской стороне соответствующих видеозаписей

Отметим, что строительство аэропорта <Сюник>, приобретение имущества и самолета, расходы на содержание осуществлялись на средства Зангезурского медно-молибденового комбината (ЗММК).

По словам заместителя генерального директора ЗММК Вардана Джханяна, аэропорт имеет стратегическое значение не только для Сюника, но и для всей страны. <Это важно и для ЗММК, как крупнейшего предприятия страны, так как регулярные рейсы значительно улучшат многие логистические вопросы для сотрудников, партнеров и гостей компании. Согласно решению соответствующих органов, регулярные рейсы планируется начать в ближайшее время с полным обеспечением всех требований безопасности>, - подчеркнул он.

Было отмечено, что рейсы будут осуществляться лицензированной авиакомпанией NovAir 19-и местным самолетом чешского производства (L-410 UVP-E20), а ЗММК по мере возможностей будет содействовать процессу формирования доступной цены на авиабилеты для населения.

Самолет будет выполнять внутренние рейсы с периодичностью дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону установлена в размере 20 тыс. драмов. Билеты можно приобрести в аэропорту <Сюник> или в офисе авиакомпании NovAir.

ООО NovAir - армянский перевозчик, базирующийся в международном аэропорту Звартноц в Ереване. Компания, входящая в холдинг "Атлантис", начала авиационный бизнес в Армении еще в 1999 году. В 2000- 2003 гг. перевозчик выполнял чартерные рейсы в города СНГ, а в 2015 г. начал кодшеринговое сотрудничество с "Austrian Airlines" и "Czech Airlines" (до 2018 г.) В 2016 году 100% акций, принадлежащие Atlantis Holding, были проданы UniBank, договор купли-продажи был завершен в 2018 году