Понедельник, 21 Августа 2023 12:16

АрмИнфо. Я ожидаю, что суд заставит власти обосновать мой запрет на въезд в Армению. Об этом говорится в заявлении члена Бюро АРФ "Дашнакцутюн", сопредседателя Координационного совета армянских организаций Франции Мурада Папазяна, поступившем в АрмИнфо.

"Надеюсь, что сегодня, 21 августа, в 15:00 (по армянскому времени) Административный суд потребует от Службы национальной безопасности Армении четкого ответа, почему мне был запрещен въезд в Армению", - отметил дашнакцакан, что за этот год с лишним тиражируются разные версии причин запрета на въезд.

"В конце концов, причиной была названа "государственная тайна". Настало время раскрыть истинные мотивы, побудившие премьер-министра Никола Пашиняна пойти на этот шаг. Я не один в этом списке, потому что через несколько дней после моего запрета на въезд в Армению та же участь постигла Сюне и Масиса Абрамянов, а еще через несколько месяцев Нжде Гаракаворян, Аслана Асланяна и Арени Маркосян. Все они являются членами "Дашнакцутюн"", - добавил Папазян.

Очевидно, продолжил он, что фундаментальные принципы права и демократии были нарушены. "Никол Пашинян, пришедший к власти с флагами свободы и демократии, попирает их на каждом шагу.

Моя 40-летняя приверженность делу защиты Армении, Арцаха и армянского народа основана на глубоких убеждениях. И несмотря ни на что, я продолжу свою борьбу за Армению и Арцах на всех возможных площадках. Именно во имя безопасности и независимости народов Армении и Арцаха мы должны продолжать борьбу.

Правительства уходят, люди остаются. Армения не является частной собственностью Никола Пашиняна. У законности есть свои правила, и Никол Пашинян их нарушил. Мы ожидаем, что система правосудия Армении заставит власти обнародовать причины моего запрета на въезд", - добавил Папазян.

По его убеждению, судебное заседание, которое состоится сегодня, 21 августа, в 15:00, будет иметь важное значение для определения уровня демократии в Армении. "Моя решимость непоколебима. Если судебная система Армении покажет свою неспособность решить эту проблему, я подам иск против правительства Армении в Европейский суд по правам человека", - отметил Папазян, которому ранее власти Армении запретили въезд в РА.