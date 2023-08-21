Понедельник, 21 Августа 2023 11:37

АрмИнфо.Уголовное дело против Сусанны Гаспарян, супруги бывшего начальника полиции Владимира Гаспаряна, передано в Антикоррупционный суд.

В частности, согласно информации генпрокуратуры, С.Г., проходя службу в военной полиции Минобороны РА (в отделе по борьбе с самовольным оставлением расположения воинской части и уклонением от службы) в течение 2000-2010 годов содействовала В.Г., <с которым состояла в супружеских отношениях>, и используя свое служебное положение, присвоила 17 млн драмов (с 17 июня 1997 г. по 2 октября 2010 г. В.Г. занимал должность начальника Управления военной полиции (с 3 февраля 2007 г. - Военная полиция) Министерства обороны РА, а с 16 октября 2010 г. по 1 ноября 2011 г. - должности заместителя министра обороны РА).

Так, С.Г. Бблее 10 лет не ходила на работу, не выполняла своих обязанностей, однако в период с 2000 по 2010 гг. получила в общей сложности около 17 млн драмов в качестве зарплаты и других выплат.

По другому эпизоду, в 2011-2018 гг., В.Г., занимавший в 2011-2018 гг. должность начальника Полиции РА, в обход законодательства, запрещающего сотруднику полиции служить с лицами, находящимися с ним в родственных отношениях, назначил супругу С.Г. старшим референтом администрации начальника полиции. После назначения на должность, в течение 2011-2018 годов С.Г. систематически не выходила на работу и не исполняла свои служебные обязанности ненадлежащим образом, без докладов начальству о предоставлении ей отпуска и распоряжений о предоставлении отпуска на их основании, в ряде случаях отсутствовала из РА. Тем не менее приказами от 30 декабря 2011 г. и 30 декабря 2016 г. ей были присвоены специальные звания <подполковник>, затем <полковник>, а также на ее имя перечислены выплаты на сумму 19,4 млн драмов.

По постановлению надзирающего прокурора в отношении С.Г. возбуждено уголовное дело по статье 46-256 ч. 3 п. 3 УК (пособничество в хищении вверенного имущества в особо крупном размере) и ст. 38-308, ч. 2 УК от 18.04.2003 (пособничество и подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями). Надзорный прокурор утвердил обвинительное заключение 21 августа 2023 года и вместе с материалами производства передал его в Антикоррупционный суд.

Ранее сообщалось, что Прокуратура Армении начала публичное уголовное преследование в отношении дочери бывшего начальника Полиции РА Владимира Гаспаряна. В частности, по данным следствия, занимавший должность начальника Полиции РА Владимир Гаспарян приказом от 7 марта 2015 года назначил свою дочь старшим офицером оперативного отдела войск Полиции РА. 16 марта 2018 года она была назначена начальником отдела по работе с личным составом и в тот же день ей было присвоено звание подполковника Полиции. 19 марта того же года дочь Владимира Гаспаряна вновь была назначена старшим офицером оперативного штаба войск Полиции, а 10 мая 2018 года на основании своего рапорта была уволена из Полиции. При этом, с момента назначения, вплоть до увольнения, она не появлялась на работе, однако получала зарплату, отпускные, премиальные и иные выплаты. В результате этих действий государству был нанесен ущерб в размере 8, 838 млн драмов.