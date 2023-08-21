Понедельник, 21 Августа 2023 10:44

АрмИнфо. Экс-госминистр Арцаха, меценат Рубен Варданян выступил с заявлением, в котором подверг резкой критике действующего президента НКР Араика Арутюняна.

В ходе прямого эфира из Акобаванка, он отметил, что продолжает работы по восстановлению монастыря с десятками людей. "Мы здесь с важной миссией восстановления нашего монастыря. Монастырь - это не только здание, это вера, надежда, любовь. И я уверен, и мы сделаем всё, чтобы восстановить эти ценности в нашем обществе, сделать их основополагающими в преодолении вызовов, стоящих перед нашим народом", - отметил Варданян.

В этом ключе политик констатировал, что Арцах стоит перед серьезными вызовами, которые обусловлены не только действиями врага, но и внутренним управлением. Варданян добавил, что хотел бы обратиться с искренними словами к человеку, который несет самую большую ответственность за сложившуюся ситуацию - к президенту НКР Араику Арутюняну.

"Шесть месяцев назад, когда я покидал пост госминистра Арцаха, я сказал, что если президент действительно готов бороться, готов стать предводителем и верховным главнокомандующим для наших соотечественников в Арцахе, Армении и Диаспоре, то мы все должны встать рядом с ним и поддержать его в преодолении трудностей. Сегодня из Акобаванка я хочу сказать Арутюняну, который несет большую ответственность за происходящее сегодня с нами - Арутюнян, Вы не смогли стать ни лидером, ни верховным главнокомандующим, и это обусловлено вашим поведением", - сказал меценат, добавив, что общество невозможно обманывать вечно.

"Вы верите, что деньгами и должностью можно управлять всеми - вы ошибаетесь, Араик. Вы ошибаетесь ... вы сделали слова пустыми. В начале недели вы заверяли, что подадите в отставку, и вас не нужно уговаривать, так как вы уже приняли решение. На встрече, в которой принимало участие 8 человек, многие вам не поверили. И вы сделали так, что словам главы государства никто не верит, что ваши слова пустой звон", - отметил Варданян, добавив, что ране или поздно, все соберутся за одним словом, и зададут ему все неудобные вопросы, скопившиеся у арцахцев.

Он обвинил Арутюняна во вранье и манипуляциях. "Мы с вами встречались не раз. Да, вы считаетe второстепенным идеологию, ценности, человеческие отношения: это прискорбно, мне вас жаль, так как жестоко жить в таких реалиях. Вы говорите, смотри Рубен, я десять раз обманывал, прокатывал, давал обещания и не сдерживал и никто ничего не сказал, да и кто мне может, что сказать, ведь силовые структуры в моих руках, власть в моих руках, улица в моих руках, деньги в моих руках - кто сможет, мне что-то сказать", - добавил политик, констатировав, что отчасти общество виновато, что позволило Арутюняну так себя вести и не требовало объяснений.

Вместе с тем, он обвинил президента Арцаха в пересечении на прошлой неделе последней "красной линии" в отношении арцахцев, в разрушении госинститутов, которые хорошо ли плохо, но строились разными людьми последние 35 лет в Арцахе.

Политик добавил, что Арутюнян еще с декабря прошлого года добивался его отставки с поста госминистра Арцаха, так как боялся, что он выведет людей на улицу. Варданян добавил, что Арутюняну придется держать ответ за содеянное перед арцахцами, и когда они будут спрашивать с него, он будет стоять рядом с этими людьми. Варданян обвинил Арутюняна в том, что он ломает в людях в Арцахе веру, желание бороться, веру в людей.

"Я уверен, что кризис дает нам возможность осознать свою правоту и ошибки, вернуться к своим принципам и построить нашу идеологию, нашу стратегию на основе этих принципов. И сделать свою работу, восстановить и монастырь, и веру, и больницу, и школу, и убежище: Научиться пользоваться оружием, помочь детям получить образование, отвезти беременных женщин в больницу, помогать бедным, не позволить им умереть с голоду. И многое другое еще сделать, чтобы люди почувствовали, что они не одиноки.

Сегодня в Акобаванке работают люди, которые чувствуют, что они не одиноки, которые вместе делают очень важное дело, они вместе строят будущее армянского Арцаха сегодня. И это - наша величайшая сила", - резюмировал Варданян.