Понедельник, 21 Августа 2023 10:05

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян по своему типу и характеру является несчастьем для армянского народа. Он своими посещениями сеет только ложь и трагедию. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян, комментируя итоги визита главы армянского правительства в Сюникскую область республики.

Согласно записи оппозиционера, двухдневный визит Пашиняна в Сюник был направлен на то, чтобы сломать стереотипы и внутренние страхи, которые были у премьера. <В течение нескольких дней вся система власти со своими руководящими органами обеспечивала визит Пашиняна, чтобы люди не создавали неудобную ситуацию для премьера, находились рядом с ним, задавали вопросы и даже улыбались. Однако благоустройство улиц и перерезание ленточек на дворовых площадках никак не могли отодвинуть на задний план вопросы безопасности, ярким примером чего является стрельба в аэропорту Капана>, - отметил депутат.

Он добавил, что как бы ни старалась государственная пропаганда представить реальность в виде <счастливого и веселого Сюника>, это не решит проблемы его безопасности. <Кстати, даже если посмотреть на вопросы сквозь асфальтово-дорожную пропагандистскую призму, правительство и этого не сделало. После сдачи Азербайджану дороги Горис- Шурнух-Капан обещанная каждый год новая "альтернативная" дорога Татев-Агвани-Капан после капитального ремонта не выполняет полностью своей функции, а альтернативная дорога от Сисисана в сторону Татев никак не достраивается, постоянно возникают все новые проблемы, которые будут продолжать повторяться даже после его официального открытия. А о мыльном пузыре в виде Капанского аэропорта много говорилось. Аэропорт, расположенный в 100 метрах от азербайджанских позиций, не может быть гарантией безопасности для пассажирских перевозок. Даже проблему строительства новых частных домов в Шурнухе обещают людям уже 3 года, но работы до сих пор не завершены. На участке Тех-Корнидзор об этом продолжает напоминать нам последнее азербайджанское вторжение и оккупация суверенных территорий Республики Армения. Не думаю, что жители Сюника считают для себя второстепенными жизненно важные вопросы. Никол - по своему типу и характеру является несчастьем, который своими посещениями только сеет ложь и трагедию>, - отметил Абрамян.

Отметим, что 19 августа должен был состояться представительский рейс по случаю Дня Капана. Перед тем, как самолет, прибывший из Еревана, приземлился в аэропорту <Сюник>, по словам очевидцев, были слышны выстрелы. Сотрудники службы безопасности аэропорта эвакуировали находившихся в здании людей. Тем не менее, самолет благополучно приземлился, на его борту находились руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, секретарь Совета национальной безопасности Армен Григорян, заместители министров, руководство Зангезурского медно- молибденового комбината. Предполагается, что азербайджанцы стремились создать атмосферу страха, чтобы рейс не был осуществлен.

До этого, 17 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Сюникскую область авиарейсом Ереван-Капан. <Сегодня я посетил Сюникскую область авиарейсом Ереван-Капан. Я также ознакомился с условиями, созданными в аэропорту "Сюник", - написал премьер-министр на свой странице в Facebook. 26 апреля пассажирский самолет чешского производства, рассчитанный на 19 пассажиров, совершил пробный рейс из Еревана в аэропорт Капана. Тогда министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян сообщал, что в ходе испытательного полета возникли определенные проблемы, которые будут решены. Саносян подчеркивал, что целью правительства Армении является запуск регулярных рейсов из Еревана в Капан.