Понедельник, 21 Августа 2023 10:02

АрмИнфо.Утром в воскресенье президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, прибывший в Будапешт с рабочим визитом, встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Венгерское телеграфное агентство, MTI, отмечает, что встреча имеет особое значение с точки зрения энергетической безопасности Венгрии, так как с Туркменистаном ведутся переговоры о всеобъемлющем соглашении о сотрудничестве в области энергетики, существенным элементом которого является то, что Венгрия должна стать одной из целевых стран для будущего экспорта туркменского газа.

На встрече было констатировано наличие в двусторонних отношениях еще незадействованных возможностей для расширения сотрудничества в сферах здравоохранения, фармацевтической промышленности, сельского хозяйства, пищевой индустрии, водного хозяйства, а также в области образования и культуры.

Президент Туркменистана поздравил венгерский народ с национальным праздником – Днем святого Иштвана, который отмечается 20 августа.