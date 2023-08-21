Понедельник, 21 Августа 2023 10:01

АрмИнфо. Вражеские силы обстреляли позиции ВС Армении в направлении Хнацаха.

В МО Армении, в частности, сообщили: "21 августа около 06:10 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным на участке Хнацаха"