Понедельник, 21 Августа 2023 09:59

АрмИнфо. ВС Азербайджана обстреляли позиции Армии обороны Арцаха по 4 направлениям.

Согласно сообщения АО НКР, 21 августа с 05:50 до 06:30 ВС Азербайджана с применением стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня в Мартакертском, Аскеранском, Мартунском и Шушинском районах. "Жертв с армянской стороны нет", - отметили в ведомстве.