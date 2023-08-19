Суббота, 19 Августа 2023 13:58

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Армен Григорян и руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян представительским рейсом из ереванского аэропорта <Звартноц> вылетели в капанский аэропорт <Сюник> по случаю Дня Капана.

Делегацию в аэропорту встретили губернатор Сюникской области Роберт Гукасян и другие официальные лица. Последние ознакомились с условиями, созданными в аэропорту <Сюник>. Согласно сообщению пресс-службы правительства Григорян и Арутюнян принимают участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Капана.