Суббота, 19 Августа 2023 12:28

АрмИнфо.Азербайджан отказывает в перевозке погибшей в результате ДТП под Гюмри девушки в Нагорный Карабах. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Она напомнила, что девушка жила в Нагорном Карабахе, но училась в Армении. <Элен погибла 5 дней назад в ужасной автокатастрофе. Азербайджан отказывает в перевозке посредством Международного комитета Красного Креста (МККК) ее тела на родину для захоронения>, - подчеркнула Бадалян.

В этой связи пресс-секретарь заметила, что ранее было отказано и МККК.

Напомним, что 14 августа в районе 00:27 на 90-м километре дороги Ереван- Гюмри на административной территории села Ланджик столкнулись пассажирский микроавтобус "Volkswagen" и грузовик "ЗИЛ".В результате ДТП 11 человек погибли.