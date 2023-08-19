Суббота, 19 Августа 2023 11:57

АрмИнфо.Социалистический Интернационал (Социнтерн) глубоко обеспокоен нарастающим гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе, обусловленным непрерывной блокадой Азербайджаном Лачинского коридора, что привело к невыносимой ситуации, длящейся уже несколько месяцев. Как передает Бюро АРФД, об этом говорится в заявлении международной организации <Социалистический Интернационал>.

В источнике отмечено, что прекращение поставок продуктов питания, медикаментов, газа и электричества из Армении очень быстро приводят к голоду и гуманитарной катастрофе в регионе. В частности, блокада Лачинского коридора с 12 декабря 2022 года, выход из стоя единственной высоковольтной линии электропередач, питающей Арцах от Армении с 9 января 2023 года, нарушение газоснабжения с 21 марта 2023 года и тотальная блокада с 15 июня 2023 года - катастрофически сказываются на условиях жизни коренного армянского населения Нагорного Карабаха.

Эксперты Социнтерн напомнили в этой связи, что с 15 июня в результате блокады Азербайджаном Лачинского коридора полностью прекращены поставки продуктов питания, медикаментов и других товаров первой необходимости, которые ранее осуществлялись российскими миротворческими силами и Международным комитетом Красного Креста.

Эта блокада нарушает постановления Международного Суда и Европейского суда по правам человека, обязывающего Азербайджан

разблокировать Лачинский коридор.

<Социалистический Интернационал также глубоко обеспокоен угрозами надвигающегося геноцида в отношении народа Нагорного Карабаха, о чем свидетельствуют заявления авторитетных экспертов и соответствующих учреждений, таких как Институт по предотвращению геноцида им. Лемкина, первого прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо. Социалистический Интернационал призывает правительство Азербайджана немедленно и безоговорочно открыть Лачинский коридор и обеспечить свободное передвижение людей и товаров в обоих направлениях в соответствии с взятыми последним международными обязательствами и решениями международных судов. Мы также призываем наши партии-члены в Армении и Азербайджане работать вместе, чтобы обеспечить устойчивое решение нагорно-карабахского конфликта. Мы призываем широкое международное сообщество активизировать усилия, чтобы призвать власти Азербайджана прекратить блокаду Лачинского коридора>, - говорится в заявлении.

Отметим, что Социалистический Интернационал (Социнтерн) - международное объединение социалистических и социал-демократических партий. Социнтерн является крупнейшим объединением политических партий практически из всех регионов мира. Если в момент своего создания он представлял 34 партии, в середине 80-х - 77, то в настоящее время - 156 партий и организаций из 126 стран мира, что в разы превышает показатели ближайших конкурентов - консерваторов и либералов. Приоритетные направления деятельности Социнтерна - решение политических, экономических, социальных и экологических проблем. Главным программным документом считается <Стокгольмская декларация принципов>, которая провозглашает приоритетными ценностями справедливость, свободу, солидарность. Высший орган Социнтерна - съезд, проводимый раз в три года.