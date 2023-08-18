Пятница, 18 Августа 2023 19:35

АрмИнфо.Вице-премьер Армении Мгер Григорян провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Польши в Армении Петром Сквечинским.

Как сообщает пресс-служба правительства, вице -премьер представил польскому дипломату гуманитарную катастрофу в Нагорном Карабахе, возникшую в результате блокады азербайджанской стороной Лачинского коридора. В этом ключе он указал на необходимость помощи со стороны международного сообщества в решении сложившейся ситуации.

Кроме того, стороны обсудили развитие процессов в регионе, а также вопросы повестки армяно-польских отношений, обоюдно подчеркнув имеющийся высокий потенциал сотрудничества, в частности, в торгово-экономической сфере.

Григорян подчеркнул важность подписанного с Польшей документа в сфере рынка капитала, отметив, что Армения будет использовать опыт Варшавской фондовой биржи для развития инфраструктуры рынка капитала.

Напомним, что Совет Центрального Банка Армении 24 мая 2022 г. дал согласие на приобретение Армянской фондовой биржи (WFA) Варшавской фондовой биржей (WFB). По этому соглашению Варшавская фондовая биржа приобрела 65,03% (967 акций) Армянской фондовой биржи. За собой Центральный Банк сохранил долевое участие в размере 25,02% акций, а остальные 9,95% - сохранены за Армянской фондовой биржей. Стоимость сделки составила около 873 млн драмов. Отметим, что Варшавская Фондовая биржа (WFB), являясь крупнейшим развитым рынком в Восточной Европе, организует торговлю акциями, облигациями, деривативами, паями фондов и другими инструментами. Варшавская Фондовая биржа - публичная компания, акции которой котируются с 2010 года с капитализацией около 350 млн евро. По состоянию на конец мая 2022г рыночная капитализация котируемых на бирже ценных бумаг 421 местной и иностранной компаний составила 255 млрд евро.

По данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Польшей в январе-июне 2023г. объем взаимной торговли составил $110.2 млн. с годовым ростом в 3.1 раз. При этом, экспорт сократился на 16% до $9.8 млн., при росте импорта в 4.2 раза до $100.4 млн.