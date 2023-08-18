Пятница, 18 Августа 2023 19:34

АрмИнфо.Разблокировать Арцах можно только политическим решением, которое должно быть принято в Ереване и касаться как статуса Арцаха и права армян на самоопределение, так и реализации пунктов документа от 9 ноября 2020 года в треугольнике "Армения - Россия - Азербайджан", остальное - лирика. Подобного мнения придерживается политический обозреватель исследовательского института "Политэкономия", политолог Бениамин Матевосян.

Касаясь итогов экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Арцаха, политолог, прежде всего ,перечислил тот багаж, с которым Армения шла на встречу, созванную ей же.

Он напомнил, что в октябрь 2022 года в Праге Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года, посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Он добавил, что в декабрь 2022 года азербайджанские "экоактивисты" заблокировали стратегически важную дорогу Шуши - Лачин, которая связывает Армению с Нагорно- Карабахской Республикой.

Матевосян напомнил, что уже в январе 2023 года в беседе с журналистами спикер парламента Армении Ален Симонян задался вопросом "почему Армения должна вступать в разговор вокруг Кашатагского (Лачинского) коридора?".

"В феврале 2023 года глава Совбеза РА Армен Григорян заявил: "Республика Армения не будет вовлекаться в переговоры по открытию Лачинского коридора".

В мае 2023 года Никол Пашинян заявил во время очередной пресс-конференции: "Территория Азербайджана площадью 86,6 тыс. кв. км включает в себя Нагорный Карабах".

Именно с таким бэкграундом официальный Ереван подошёл к обсуждению проблемы блокады НКР на площадке Совбеза ООН 16 августа", - напомнил эксперт.

Говоря об итогах заседания СБ ООН, Матевосян констатировал отсутствие даже минимальных заявлений о праве народа НКР на самоопределение; рассмотрение карабахского вопроса в рамках "территориальной целостности Азербайджана"; не просто отсутствие резолюции Совбеза по вопросу блокады Арцаха, но и очертаний того, как будет наказан Азербайджан, если он поступит с резолюцией Совбеза также, как он поступил с решением МУС-а по блокаде коридора (то есть проигнорирует).

"Кроме того, тотальная поддержка позиций Азербайджана представителем Турции (хотя вся пашиняновская пропаганда уверяет армянское общество, что "Турция - это не Азербайджан", и даже, что Турция может быть гарантом безопасности Армении);

Наличие призывов воспользоваться Агдамской дорогой наравне с Лачинским коридором", - напомнил эксперт.

В этом ключе он обратил внимание, что в сухом остатке - Совбез не помог снять блокаду коридора.

Матевосян считает, что ожидать иного исхода от этого "мероприятия" (которое, кстати, в Армении многие воспринимали как Евровидение, практически оценивая выступления представителей тех или иных стран по 12 бальной шкале, где "12 за максимально проармянскую позицию" не смог получить даже глава МИД РА Арарат Мирзоян) было самообманом.

"Разблокировать Арцах можно только политическим решением, которое должно быть принято в Ереване и касаться как статуса Арцаха и права армян на самоопределение, так и реализации пунктов документа от 9 ноября 2020 года в треугольнике "Армения - Россия - Азербайджан", остальное - лирика.

Кстати, в силу отсутствия политической оценки действиям Азербайджана власти Армении не хотят заявить о том, что "как и ОДКБ" Совбез ООН "выходит из Армении"?", - вопрошал эксперт.

В заключение он с солением констатировал, что общество и значительная часть политической элиты Армении, оценивающее позаввчерашние выступления в Совбезе по принципам выступлений участников Евровидения, так и не осознали, что позавчера на Совбезе обсуждался вопрос самой Армении, её будущего, а не вопрос Арцаха.

"Так как если нынешняя политика "оставления Арцаха в составе Азербайджана во имя спасения РА" будет продолжена, то система безопасности Армении и система легитимации её границ будут уничтожены, что, в свою очередь, чревато полным развалом государственности", - резюмировал эксперт.