Пятница, 18 Августа 2023 18:10

АрмИнфо. Россия должна предпринять серьезные политико-дипломатические шаги, чтобы остановить процесс ее вытеснения с Южного Кавказа. А то, как бы потом не пришлось серьезно пожалеть и идти в лобовую атаку. Подобное мнение выразил эксперт по странам Ближнего Востока и Центральной Азии, специалист по борьбе с терроризмом, историк, политолог Семён Багдасаров в программе "Лабиринт Карнаухова".

Он указал на серьезную ситуацию вокруг Нагорного Карабаха на фоне блокады Кашатагского (Лачиснкого) коридора. "И когда во всем винят российские миротворческие силы, это делается преднамеренно. Перед нами стоит важнейшая задача, - выработать собственную политику, ни в коем случае не допустить уход миротворцев из Нагорного Карабаха", - констатировал эксперт.

При этом Багдасаров считает, что стоит поставить вопрос о расширении полномочий российского миротворческого контингента. "И когда говорят о "трехсторонней договоренности", Россия должна доминировать, диктовать свою волю, как это делают наши "западные партнеры". Обеспечить полное выполнение достигнутых договоренностей, и сделать так, что миротворцы стали грозной силой региона", - отметил он.

По его словам, США сегодня стремятся вытеснить Россию с Южного Кавказа, заменив ее Турцией. "При достижении своих целей, кто будет доминировать на Южном Кавказе? НАТО и его передовой отряд в лице Турции", - констатировал эксперт.

Он указал на серьезные упущения российской дипломатии, которые привели к тому, что за последние годы в Армении резко возросли антироссийские настроения, и увеличилось влияние США. По его словам, в результате ошибочной российской политики, Турция и США начинают доминировать на Южном Кавказе.