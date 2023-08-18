Пятница, 18 Августа 2023 18:09

АрмИнфо. Вице-премьер Армении Тигран Хачатрян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Франции в Армении Оливье Декотиньи.

Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе встречи стороны также обменялись мнениями по ряду важных вопросов повестки армяно-французского сотрудничества, в том числе по двустороннему экономическому и децентрализованному сотрудничеству.

Вице-премьер и Посол высоко оценили эффективное сотрудничество правительства с Французским агентством развития в вопросе модернизации оросительных систем, в области сельского хозяйства, и ряде других сфер, подчеркнув при этом необходимость реализации новых программ. Посол Франции подтвердил приверженность Франции к углублению взаимодействия и пополнению двусторонней повестки новыми направлениями сотрудничества.

Вице-премьер высоко оценил роль Франции в усилиях по установлению мира в регионе, особо подчеркнув также адресные заявления и усилия последней по предотвращению гуманитарной катастрофы, продолжающейся более 8 месяцев в Арцахе из-за блокады Лачинского коридора, в том числе в рамках созванного в Совбезе ООН внеочередного заседания по вопросу гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, Франция входит в ТОП-5 инвесторов Армении по итогам 2022 года. В частности, Франция занимае четвертую позицию с объемом инвестиций 5.385 млрд драмов или $13.7 млн. Но по объему ПИИ Франция находится на шестой позиции - 5.006 млрд драмов или $12.7 млн. При этом и по общим инвестициям и по ПИИ доля Франции одинаковая - по 2,7%, с выходом их объемов за 2022 год из минусового уровня на серьезный плюсовой. Доминирующая часть французский инвестиций направлены в водное хозяйство, в производство напитков, а также в меньшей степени в туриндустрию.

В 2022 году внешнеторговый оборот между Арменией и Францией составил $122.4 млн., что выше показателя годовой давности на 29,6%. При этом, экспорт снизился на 7,8% до $9.8млн., импорт продемонстрировал рост на 34,4% до $112.6 млн.