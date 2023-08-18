Пятница, 18 Августа 2023 18:08

АрмИнфо.Министерство обороны Азербайджана в рамках мероприятий по подготовке информационного поля для очередной провокации продолжает последовательно распространять видео и сообщения, не имеющие отношения к реальности. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Арцаха.

"Согласно заявлению минобороны Азербайджана, сегодня наблюдалось "усиление" армянских позиций, медицинские автомобили в сопровождении российских миротворцев использовались для перевозки противопехотных и противотанковых мин, оружия и взрывчатых веществ, якобы предназначенных для воспрепятствования работе гражданской авиации.

Сообщение минобороны Азербайджана и распространенное видео являются абсолютной ложью и дезинформацией", - отметили в АО НКР.

Отметим, что Азербайджан в ежедневном режиме распространяет подобного рода дезинформацию. При этом в Баку даже не задумываются над алогичностью делаемых ими заявлений. О каком снабжении может идти речь в условиях тотальной блокады, когда даже российские миротворцы вынуждены проходить досмотр на незаконно установленном КПП в Кашатагском коридоре.