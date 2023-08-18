Пятница, 18 Августа 2023 16:24

АрмИнфо. Посол США в Армении Кристина Квин в рамках визита в Джермук посетила золотоносный рудник "Амулсар".

Как сообщает пресс-служба посольства США в РА, она посетила рудник в сопровождении главы общины Джермук. Цель визита - ознакомиться с работами, проводимыми компанией "Лидиан".

"Амулсарский проект является одной из крупнейших инвестиций США в Армении, и мы гордимся тем, что он привносит сюда западные стандарты добычи полезных ископаемых. Организация Объединенных Наций поддерживает экономическое развитие Армении, а также возможности участия американских компаний и инвесторов в различных секторах экономики Армении", - говорится в сообщении посольства.

Согласно сообщению, посол в Джермук также поинтересовалась проблемами курортного города и потенциалом. Она обсудила с местными бизнесменами вопросы, связанные с локальной экономикой и туризмом. Добавляется, что посла впечатлила красивая природа и замечательные возможности для отдыха на природе, благодаря которым Джермук известен как популярное туристическое направление.

"Квин посетила Вайоцдзорскую область, чтобы встретиться с местными властями и обсудить ситуацию с безопасностью на армяно-азербайджанской границе. Дипломат встретилась с губернатором Вайоц Дзора, миссией наблюдателей ЕС и представителями вооруженных сил на местах. На встречах присутствовала посол РА в США Лилит Макунц. Посол подчеркнула, что Соединенные Штаты привержены поддержке суверенитета и безопасности Армении, а также установлению прочного мира на Южном Кавказе", - добавили в посольстве США в РА.

Напомним, что с конца 2018 года, Амулсарское золоторудное месторождение подверглось блокировке со стороны экологических активистов. Правительство так и не смогло сориентироваться по поводу возобновления строительства рудника и работы на нем пришлось приостановить. В марте 2022 года министр экономики Армении Ваган Керобян отмечал, что если ничего не помешает, то работа Амулсарского золоторудного месторождения будет возобновлена, ссылаясь на программу мероприятий ведомства, в котором содержится положение о решении Амулсарской проблемы. Ранее, до смены бенефициариев, Lydian Armenia являлась дочерней компанией британского оффшора Lydian International, разместившего акции на фондовой бирже Торонто. Затем компания прошла процедуру делистинга. В результате реструктуризации полный пакет акций компании перешел к новосозданной канадско-американской <Лидиан Канада венчурс>, бенефициарами которой выступают американская компания Orion Mine Finance и канадская Osisko Gold Royalties. Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота. Месторождение является вторым по величине запасов в Армении.

Согласно информации компании, месторождение содержит около 73733 кг золота со средним содержанием 0,78 г на тонну, а также 294.367 тонн серебра со средним содержанием 9.29 г на тонну. Oно расположено на юго-востоке страны, в 13 км от курортного города Джермук, в междуречье рек Арпа и Воротан.